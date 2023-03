Le shekel israélien s'affaiblit face au dollar et à l'euro

(AOF) - La paire euro-shekel s’élevait vers 16h00 à 3,8721, en hausse de 0,42%. La semaine passée, l'euro s’échangeait à 3,92 shekels. Par ailleurs, la monnaie de l’Etat hébreu gagnait 0,20% par rapport au dollar américain, à 3,59 après avoir atteint son plus bas niveau en quatre ans ce mois-ci. Le climat social et politique est très agité ces dernières semaines en Israël en raison de la réforme du système judiciaire. En guise de contestation, le pays est à l’arrêt depuis ce lundi : hôpitaux, écoles, universités, aéroport, banques, magasins, théâtres, cinémas...

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.