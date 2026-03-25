Le service postal américain demande une augmentation temporaire de 8 % de ses tarifs pour faire face aux coûts du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le service postal américain a annoncé mercredi qu'il demandait l'autorisation d'augmenter temporairement de 8 % le prix de certaines livraisons à compter du 26 avril, afin de faire face à la hausse des coûts du carburant.

L'USPS, qui a besoin de l'approbation de la Commission de régulation postale pour l'augmentation temporaire des prix, a déclaré que la surcharge fournira un "pont vers un mécanisme permanent pour refléter les conditions du marché dans les prix des produits concurrentiels" et intervient alors que l'USPS a averti qu'il pourrait être à court d'argent dès le mois d'octobre.