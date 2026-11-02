Le service MS NOW de Versant propose désormais un abonnement de streaming sur Roku, Apple TV et Fire TV

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MS NOW de Versant VSNT.O a annoncé lundi qu'elle étendait son offre d'abonnement direct aux consommateurs aux plateformes de télévision connectée, permettant ainsi pour la première fois à ses abonnés de regarder ses programmes en direct sur un téléviseur sans abonnement au câble, à la veille des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Voici plus de détails:

* Le flux en direct 24 h/24 et 7 j/7 est disponible à partir de lundi sur Roku, Apple TV, Samsung, Google TV et Amazon Fire TV

* L'abonnement coûte 7,99 $ par mois ou 79,99 $ par an

* Les abonnés peuvent également regarder les épisodes complets de toutes les émissions de MS NOW à la demande via l’application du réseau sur ces plateformes

* Les téléspectateurs peuvent accéder à la couverture télévisée en direct en souscrivant à l’abonnement ou en se connectant via un fournisseur de télévision participant depuis l’application MS NOW

* La société prévoit d'ajouter à l'expérience de télévision connectée, au cours du premier trimestre 2027, des séries réservées aux abonnés, des sessions de questions-réponses en direct deux fois par jour avec ses journalistes , ainsi que d'autres événements et contenus en direct