 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le service MS NOW de Versant propose désormais un abonnement de streaming sur Roku, Apple TV et Fire TV
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 16:47

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MS NOW de Versant VSNT.O a annoncé lundi qu'elle étendait son offre d'abonnement direct aux consommateurs aux plateformes de télévision connectée, permettant ainsi pour la première fois à ses abonnés de regarder ses programmes en direct sur un téléviseur sans abonnement au câble, à la veille des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Voici plus de détails:

* Le flux en direct 24 h/24 et 7 j/7 est disponible à partir de lundi sur Roku, Apple TV, Samsung, Google TV et Amazon Fire TV

* L'abonnement coûte 7,99 $ par mois ou 79,99 $ par an

* Les abonnés peuvent également regarder les épisodes complets de toutes les émissions de MS NOW à la demande via l’application du réseau sur ces plateformes

* Les téléspectateurs peuvent accéder à la couverture télévisée en direct en souscrivant à l’abonnement ou en se connectant via un fournisseur de télévision participant depuis l’application MS NOW

* La société prévoit d'ajouter à l'expérience de télévision connectée, au cours du premier trimestre 2027, des séries réservées aux abonnés, des sessions de questions-réponses en direct deux fois par jour avec ses journalistes , ainsi que d'autres événements et contenus en direct

Apple

Valeurs associées

VERSANT RG-A
32,4500 USD NASDAQ +3,28%
VERSANT RG-A WI
40,5700 USD NASDAQ -13,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
13,49 -38,46%
ALSTOM
11,72 -25,87%
CAC 40
8 047,3 +0,98%
Pétrole Brent
105,69 -8,62%
HAFFNER ENERGY
0,614 -4,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank