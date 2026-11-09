Le service d'IA Apple Intelligence enregistré auprès de l'autorité de régulation chinoise pour utilisation sur tablettes et ordinateurs portables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec des informations contextuelles sur la collaboration avec Alibaba et la stratégie en Chine aux paragraphes 4 à 7)

Le service d’IA générative d’Apple, Apple Intelligence AAPL.O , a été homologué pour une utilisation sur tablettes et ordinateurs portables en Chine, a annoncé lundi l’autorité de régulation du cyberespace de Shanghai.

* La Chine exige des entreprises qu’elles enregistrent les grands modèles linguistiques et les services d’IA générative auprès des autorités de régulation avant de les mettre à la disposition du public

* La société américaine avait obtenu en juillet l'autorisation réglementaire chinoise pour déployer Apple Intelligence sur les iPhone

* Apple a entraîné un grand modèle linguistique spécialement destiné au marché chinois avec le soutien d’Alibaba

9988.HK , a rapporté Reuters en août, s’écartant ainsi de sa stratégie consistant à s’appuyer sur des modèles tiers pour alimenter ses fonctionnalités d’IA dans le pays

* Alibaba a déclaré que les utilisateurs chinois pourront accéder directement aux capacités de compréhension de texte et d’images ainsi qu’à celles de génération de contenu de son modèle Qwen via Siri, des outils d’écriture et l’intelligence visuelle

* Dans un communiqué publié en octobre , l’entreprise a indiqué que ces fonctionnalités seraient déployées auprès des utilisateurs chinois en décembre avec iOS 27.3, après la sortie d’une version d’essai le 4 novembre