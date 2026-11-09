Le service d'IA Apple Intelligence a été enregistré auprès de l'autorité de régulation chinoise en vue de son utilisation sur les tablettes et les ordinateurs portables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité de régulation du cyberespace de Shanghai, en Chine, a annoncé lundi que le service d'IA générative d'Apple, AAPL.O Apple Intelligence, avait été enregistré pour une utilisation sur tablettes et ordinateurs portables en Chine.

La Chine exige des entreprises qu’elles enregistrent les grands modèles linguistiques et les services d’IA générative auprès des autorités de régulation avant de les mettre à la disposition du public.

La société américaine avait obtenu en juillet l'autorisation de l'autorité de régulation chinoise pour déployer Apple Intelligence sur les iPhones.