Le service d'IA "Apple Intelligence" a été enregistré auprès de l'autorité chinoise de régulation du cyberespace

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a annoncé mercredi que le service d'IA générative intégré aux appareils d'Apple, "Apple Intelligence", avait été homologué pour une utilisation sur les iPhone dans le pays.
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