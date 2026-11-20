Le sénateur républicain Tom Cotton affirme que Lutnick a ignoré ses mises en garde concernant les puces destinées à la Chine, rapporte le WSJ

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a ignoré à plusieurs reprises les avertissements selon lesquels des puces américaines destinées à l’intelligence artificielle étaient acheminées clandestinement vers la Chine avant que le récent scandale Nvidia NVDA.O ne soit rendu public, a déclaré le sénateur républicain Tom Cotton au Wall Street Journal.

Cotton s'est abstenu de dire que Lutnick devrait démissionner ou être limogé de son poste de secrétaire au Commerce, mais il a refusé de lui apporter son soutien, a rapporté vendredi le Journal.

"Si Howard Lutnick voulait mon soutien, il aurait peut-être dû répondre à mes nombreuses lettres mettant en garde contre ces sociétés écrans du Parti communiste chinois et, surtout, prendre plus au sérieux les menaces de la Chine communiste", a déclaré Cotton, selon le WSJ.