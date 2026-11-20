Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a ignoré à plusieurs reprises les avertissements selon lesquels des puces américaines destinées à l’intelligence artificielle étaient acheminées clandestinement vers la Chine avant que le récent scandale Nvidia NVDA.O ne soit rendu public, a déclaré le sénateur républicain Tom Cotton au Wall Street Journal.
Cotton s'est abstenu de dire que Lutnick devrait démissionner ou être limogé de son poste de secrétaire au Commerce, mais il a refusé de lui apporter son soutien, a rapporté vendredi le Journal.
"Si Howard Lutnick voulait mon soutien, il aurait peut-être dû répondre à mes nombreuses lettres mettant en garde contre ces sociétés écrans du Parti communiste chinois et, surtout, prendre plus au sérieux les menaces de la Chine communiste", a déclaré Cotton, selon le WSJ.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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