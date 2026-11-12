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Le sénateur américain Reed souhaite qu'une évaluation soit menée pour déterminer si Nvidia est “trop grande pour faire faillite”
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 20:32

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Le principal représentant démocrate au sein de la commission des forces armées du Sénat a déclaré jeudi qu'il souhaitait que le Congrès examine si Nvidia était “trop grande pour faire faillite” et si cela aurait des répercussions sur les marchés bancaires et du crédit américains.

Le sénateur Jack Reed a souligné que Nvidia “a soutenu l’écosystème de l’IA par le biais d’opérations financières complexes. Nous avons besoin d’une transparence totale sur ces opérations, d’une évaluation permettant de déterminer si l’entreprise est ‘trop grande pour faire faillite’, et d’une analyse de la manière dont ces événements pourraient affecter le système bancaire américain et les marchés du crédit.”

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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