Le sénateur américain Reed souhaite qu'une évaluation soit menée pour déterminer si Nvidia est “trop grande pour faire faillite”

Le principal représentant démocrate au sein de la commission des forces armées du Sénat a déclaré jeudi qu'il souhaitait que le Congrès examine si Nvidia était “trop grande pour faire faillite” et si cela aurait des répercussions sur les marchés bancaires et du crédit américains.

Le sénateur Jack Reed a souligné que Nvidia “a soutenu l’écosystème de l’IA par le biais d’opérations financières complexes. Nous avons besoin d’une transparence totale sur ces opérations, d’une évaluation permettant de déterminer si l’entreprise est ‘trop grande pour faire faillite’, et d’une analyse de la manière dont ces événements pourraient affecter le système bancaire américain et les marchés du crédit.”