Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Sénat italien lève l'immunité parlementaire de Salvini Reuters • 12/02/2020 à 16:01









ROME, 12 février (Reuters) - Le Sénat italien a levé mercredi l'immunité parlementaire du chef de l'extrême droite Matteo Salvini, ouvrant la voie à son procès pour détention illégale de migrants en mer, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Le résultat doit être formellement annoncé à 18h00 GMT, mais selon les calculs de Reuters, la majorité nécessaire à la levée de cette immunité a été atteinte. Cette décision permettra aux magistrats de Sicile de poursuivre leur procédure visant le chef de la Ligue pour le blocage en mer de 131 migrants en juillet dernier. Le dirigeant d'extrême droite, qui a été élu sénateur en 2018, est passible de quinze années de prison et risque d'être déclaré inéligible s'il est reconnu coupable. La procédure devrait s'étaler sur des années. "Contrairement à d'autres qui s'enfuient, je ne fuirai pas et j'attendrai calmement le jugement, d'abord celui des tribunaux et ensuite celui du peuple italien quand il se rendra aux urnes", a déclaré Matteo Salvini à des journalistes avant le vote de la chambre haute. Deux mois avant d'abandonner le gouvernement de coalition qu'il formait avec le Mouvement 5 Etoiles (M5S), Matteo Salvini avait refusé de laisser ces migrants débarquer d'un navire des garde-côtes italiens malgré les demandes des associations caritatives. Les migrants avaient été bloqués six jours en mer. (Angelo Amante, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.