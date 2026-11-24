Le Sénat enquête sur les liens de JD Vance avec le pétrole vénézuélien de Vitol

Une commission du Sénat américain enquête pour déterminer si le vice-président JD Vance a joué un rôle dans l'attribution d'un contrat pétrolier vénézuélien au négociant Vitol, après la révélation d'une rencontre entre Vance et le négociant John Addison, une semaine avant l'invasion du Venezuela par les Etats-Unis en janvier.

"Je vous écris aujourd'hui pour vous faire part de ma vive inquiétude quant au fait que vous avez peut-être utilisé votre fonction de vice-président pour aider un important donateur politique à obtenir des contrats liés au pétrole vénézuélien", écrit la sénatrice démocrate Maggie Hassan.

Selon une personne au fait du dossier citée par le Wall Street Journal, la rencontre a eu lieu en décembre 2025 au Yellowstone Club, dans le Montana. Vance voulait savoir à quelle vitesse le brut vénézuélien pourrait être vendu si Washington prenait le contrôle des approvisionnements pétroliers du pays.

Le 5 janvier, deux jours après l'opération qui a renversé Maduro, le secrétaire à l'Energie Chris Wright a appelé Addison pour lui proposer de commercialiser le brut vénézuélien. Vitol et Trafigura ont ensuite obtenu des licences spéciales, une gestion qui a rapporté plus de 12 milliards de dollars aux Etats-Unis en neuf mois.