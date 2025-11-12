Le Sénat américain organise une audition sur l'impact de la fermeture du gouvernement sur la sécurité aérienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une sous-commission du Sénat américain tiendra une audience mercredi sur l'impact de la fermeture du gouvernement sur la sécurité aérienne, a déclaré un responsable de la commission à Reuters.

La sous-commission de l'aviation du Sénat chargée du commerce organisera une audition à laquelle participeront Nick Daniels, président de la National Air Traffic Controllers Association, et Chris Sununu, directeur d'Airlines for America, l'association professionnelle représentant les principaux transporteurs aériens.