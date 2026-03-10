Le Sénat américain approuve l'utilisation officielle de ChatGPT et d'autres chatbots d'IA, selon le NYT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
ChatGPT et deux autres chatbots d'intelligence artificielle ont été approuvés pour une utilisation officielle au Sénat américain, a rapporté le New York Times mardi, citant une note de service.
