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Le Sénat américain adopte une loi visant à traiter les problèmes de santé mentale chez les pilotes et les contrôleurs aériens
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 17:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Sénat américain a adopté une loi bipartisane visant à moderniser la réglementation relative à l'accompagnement en matière de santé mentale des pilotes et des contrôleurs aériens, afin d'encourager la divulgation précoce des problèmes et le recours à un traitement.

Les pilotes de ligne cachent souvent leurs troubles mentaux, craignant que le fait de révéler qu’ils suivent une thérapie ou prennent des médicaments, voire simplement de demander de l’aide, ne leur coûte leur licence, ce qui les exposerait, eux et leurs passagers, à des risques.

Ce projet de loi, porté par les sénateurs John Hoeven et Tammy Duckworth, vise à encourager les pilotes et les contrôleurs aériens à solliciter des soins de santé mentale en cas de besoin, tout en réduisant la stigmatisation.

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