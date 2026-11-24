Le secteur technologique vacille, mais le marché dans son ensemble tient bon

Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse markets.research@thomsonreuters.com

LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE TRÉBUCHE, MAIS L'ENSEMBLE DU MARCHÉ TIENT BON

Le Nasdaq .IXIC et le S&P 500 .SPX ont reculé mardi, les investisseurs ayant pris quelques bénéfices sur Nvidia NVDA.O et d’autres valeurs technologiques après la forte remontée de lundi, tout en restant attentifs aux derniers développements sur le front commercial.

Les marchés se préparent à d’éventuels nouveaux droits de douane après que des sources ont indiqué que l’administration Trump devrait bientôt publier les conclusions d’une enquête sur ce qu’elle considère comme une surcapacité industrielle chez 16 de ses principaux partenaires commerciaux, une mesure qui pourrait ouvrir la voie à des droits de douane supplémentaires sur un large éventail de produits.

Malgré la faiblesse des principaux indices, le marché dans son ensemble a bien résisté en coulisses. Huit des onze secteurs du S&P 500 ont terminé en hausse, emmenés par le secteur de la santé .SPXHC , qui a progressé de près de 3 %. Les secteurs des biens de consommation de base .SPLRCS et de l’immobilier .SPLRCR ont tous deux progressé de plus de 1 %. Le secteur technologique .SPLRCT , en baisse de plus de 2,5 %, a clairement fait figure de lanterne rouge.

Les valeurs biotechnologiques ont été particulièrement performantes. L’indice Nasdaq Biotechnology .NBI a bondi de plus de 5 %, tandis que les titres liés au logement .HGX ont également affiché une solide performance, gagnant environ 2 %.

Les valeurs des semi-conducteurs ont toutefois marqué une pause après la forte hausse de lundi. L’indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a reculé d’environ 8 %, au lendemain d’une envolée de 14 %, tandis que Nvidia a perdu environ 6 %.

Une exception notable parmi les méga-capitalisations a été Apple AAPL.O , qui a progressé de 1,4 % et a clôturé la séance à seulement 0,6 % de son plus haut historique atteint le 13 novembre.

Par ailleurs, les données de l'indice PCE d'octobre seront publiées mercredi avant l'ouverture des marchés. Les prévisions tablent sur une hausse globale de 0,3 % en glissement mensuel, contre 0,5 % le mois dernier. La prévision globale en glissement annuel s'établit à 3,8 % contre 3,6 % le mois dernier. L'indice PCE de base devrait avoir progressé de 0,3 % en glissement mensuel, contre un chiffre précédent de 0,3 %, et afficher une prévision en glissement annuel de 3,2 %, contre un chiffre précédent de 3,1 %.

Voici un aperçu de la situation des marchés à 16 h 15 (heure de l'Est).

Close11242026

(Terence Gabriel)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

LA HAUSSE MENÉE PAR NVIDIA AUGMENTE LES CHANCES D’UNE PROGRESSION DU MARCHÉ EN FIN D’ANNÉE, SELON NDR CLIQUEZ ICI

MARDI EN DOUBLE: CONFIANCE DES CONSOMMATEURS ET PRIX DE L'IMMOBILIER CLIQUEZ ICI

LE BOOM DE L'IA N'EST PAS ENCORE TERMINÉ, MAIS BCA PRÉVOIT UNE CHUTE CLIQUEZ ICI

LE NASDAQ EN TÊTE DES BAISSES EN DÉBUT DE SÉANCE, LES TITRES DE L'IA RECULANT CLIQUEZ ICI

JPMORGAN PRÉVOIT UNE CROISSANCE SOLIDE EN 2027, MAIS LA « PENSÉE MAGIQUE » EST REMISE EN QUESTION CLIQUEZ ICI

LE S&P 500 A ENCORE DU CHEMIN À PARCOURIR APRÈS LA HAUSSE DE LUNDI CLIQUEZ ICI

LE RALLYE DE FIN D'ANNÉE VIENDRA-T-IL À LA RESCOUSSE? CLIQUEZ ICI

LES VALORISATIONS BOURSIÈRES REFLÈTENT DES HYPOTHÈSES PROPRES À UNE RÉCESSION CLIQUEZ ICI

LES VALEURS MINIÈRES FREINENT LA HAUSSE, LE STOXX RESTE STABLE, SANOFI A LE VENT EN POUPE CLIQUEZ ICI

AVANT L'OUVERTURE: L'EUROPE CONSERVE SES GAINS TANDIS QUE L'EUPHORIE AUTOUR DE NVIDIA S'ESTOMPE CLIQUEZ ICI

HUANG EST DE RETOUR, TOUT COMME LA REMONTÉE CLIQUEZ ICI