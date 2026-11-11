Le secteur technologique tire les marchés boursiers mondiaux vers le haut alors que CoreWeave relance les transactions liées à l'IA

Les valeurs technologiques ont tiré les marchés boursiers mondiaux vers le haut mercredi, les investisseurs faisant abstraction des anticipations croissantes d’un nouveau resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine pour se concentrer sur un regain d’optimisme concernant l’intelligence artificielle, après les solides résultats publiés par la société de cloud computing CoreWeave.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,3 % à 12 h 13 GMT, se rapprochant de son plus haut historique atteint en août, les investisseurs se ruant à nouveau sur les valeurs liées à l'IA, dans le sillage d'un rebond tiré par la technologie en Asie après la déroute du secteur la semaine dernière.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 ont bondi de 2 % et ceux sur le S&P 500 ESc1 ont progressé de 0,9 % après que CoreWeave CRWV.O a annoncé qu’elle prévoyait de devenir rentable en 2028, apaisant ainsi les craintes immédiates selon lesquelles la demande ne serait pas suffisamment forte pour soutenir l’expansion de l’entreprise, financée par l’endettement.

Son titre a progressé de 16 % lors des échanges avant l’ouverture des marchés américains, rebondissant après avoir atteint la semaine dernière son plus bas niveau depuis 18 mois, suite à la vague démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis qui avait déclenché une forte vague de ventes sur les titres liés à l’IA, en raison des craintes d’un ralentissement des investissements dans les infrastructures.

“Ces résultats confirment que la demande en matière d’IA reste très forte”, a déclaré Alberto Conca, directeur des investissements chez le gestionnaire de fortune suisse LFG+ZEST. “Cependant, CoreWeave reste confrontée à d’importantes interrogations quant à la viabilité de son endettement.”

L’indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique .MIAP00000PUS a bondi de 1,5 %, enregistrant ainsi une troisième journée consécutive de hausse, soutenu par une progression de 2,6 % en Corée du Sud .KS11 et de 3,6 % à Taïwan .TWII . L’indice japonais Nikkei .N225 a grimpé de 1,3 %.

M. Conca a déclaré que la reprise boursière s’étendait au-delà des valeurs liées à l’IA qui avaient tiré les marchés vers le haut ces dernières années, les secteurs de valeur et l’Europe suscitant un regain d’intérêt. Il a également indiqué que la croissance des bénéfices restait suffisamment solide pour soutenir les actions, malgré la pression sur les valorisations dans certaines parties du secteur de l’IA.

Les investisseurs suivaient également de près Anthropic , qui poursuit son introduction en bourse avec une valorisation de 1.400 milliards de dollars, ce qui constituera un test décisif de la confiance de Wall Street dans le boom de l’IA.

L’action Nvidia NVDA.O a progressé en pré-ouverture après deux jours de fortes baisses qui ont fait perdre environ 430 milliards de dollars, à la suite d’informations selon lesquelles son directeur général, Jensen Huang , aurait pu être la cible d’une opération de renseignement étrangère liée à un espion chinois présumé.

Pékin a qualifié ces accusations de “sans fondement”, tandis que Nvidia a déclaré que son conseil d’administration n’avait aucune raison de croire que la sécurité nationale américaine ou les secrets de l’entreprise aient été compromis, et que M. Huang s’était engagé à coopérer avec l’enquête interne.

UNE HAUSSE DE 50 POINTS DE BASE EN PERSPECTIVE

Les données publiées mardi ont montré que l’inflation sous-jacente aux États-Unis s’est établie à un taux mensuel de 0,3 % en octobre, soit un niveau supérieur aux prévisions de 0,2 %. Avant la publication de ces données, le gouverneur de la Fed Christopher Waller avait déclaré qu’un taux d’inflation sous-jacente de 0,3 % l’inciterait à envisager une hausse des taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion en décembre.

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a déclaré que deux nouvelles hausses de taux étaient nécessaires, tandis que le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a mis en garde contre un “véritable problème d’inflation” imminent. De son côté, la présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, a appelé à des hausses de taux progressives.

Ce concert de discours bellicistes a secoué Wall Street mardi et a fait chuter les contrats à terme sur les fonds fédéraux. Une hausse des taux d’un quart de point en décembre est désormais pratiquement acquise et les marchés anticipent une probabilité de 10 % d’une hausse plus importante, de 50 points de base. 0#USDIRPR

“Le risque, dans la situation actuelle, est que les anticipations d’inflation s’ancrent et que ce qui devait être un cycle de hausse modéré devienne de plus en plus restrictif”, a déclaré Justin Onuekwusi, directeur général des investissements chez St. James’s Place. “C’est un risque.”

Les marchés des bons du Trésor américain étaient fermés à l’occasion de la fête des Anciens Combattants, après une forte vague de ventes mardi, jour où les rendements à 2 ans US2YT=RR avaient bondi de 18 points de base.

Les obligations asiatiques ont été sous pression, poussant le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans JP10YT=RR à la hausse de 10 points de base, à 2,793 %, tandis que les marchés obligataires de la zone euro se sont stabilisés , le rendement de référence allemand à 10 ans DE10YT=RR restant globalement inchangé, autour de 3,3 %.

La réévaluation des anticipations de taux d’intérêt a encore fait grimper le dollar , propulsant l’indice qui mesure sa performance par rapport aux autres grandes devises à un plus haut de quatre semaines, à environ 102,5, en hausse de 0,3 % sur la journée.

Le dollar australien AUD=D3 , sensible au risque, s'est stabilisé après avoir chuté de près de 0,9 % mardi, les traders ayant parié que la Banque centrale australienne commencerait à baisser ses taux en 2027 après cinq hausses cette année.

L'or XAU= a rebondi de 0,4 % à 4.047 dollars l'once, regagnant un peu de terrain après une baisse de 2,6 % lors de la séance précédente, lorsque le renforcement du dollar américain et les déclarations bellicistes de la Fed avaient pesé sur le métal précieux.

Les cours du pétrole ont également rebondi après avoir atteint leurs plus bas niveaux depuis deux mois, Téhéran ayant déclaré qu’il ne permettrait pas à la moindre particule de matière nucléaire enrichie de quitter le pays, réduisant ainsi les espoirs d’une désescalade imminente dans le conflit avec l’Iran. Le Brent LCOc1 a progressé de 1,4 % à 92,8 dollars le baril.