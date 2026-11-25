Le secteur technologique freine la progression, mais le marché retrouve ses marques

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LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE FREINE LA MARCHE, MAIS LE MARCHÉ RETROUVE SON ÉQUILIBRE

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont clôturé en baisse mercredi, les valeurs technologiques étant sous pression, bien que les deux indices aient fortement rebondi par rapport à leurs plus bas de la séance grâce à l'intervention d'acheteurs à l'approche de la fête de Thanksgiving.

Le Dow .DJI a terminé en territoire positif.

Malgré une forte vague de ventes en début de séance, les trois principaux indices américains se sont maintenus au-dessus des plus bas de la semaine dernière et ont opéré un solide rebond en cours de séance. Le Nasdaq, qui avait chuté de 4,7 % à un moment donné, a récupéré la majeure partie de ces pertes pour terminer en baisse de seulement 0,6 %.

Le S&P 500, après avoir chuté de 3,2 % à un moment donné, a terminé la journée en baisse de seulement 0,25 %.

La santé générale du marché s’est avérée plus solide que ne le laissaient supposer les indices de référence. La majorité des secteurs du S&P 500 ont clôturé en hausse, emmenés par celui des matériaux .SPLRCM , qui a progressé de près de 2 %. Le secteur des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD , en baisse de 0,98 %, a été le plus faible. Le secteur technologique <.SPLRCT> a reculé de 0,97 %. Plus tôt dans la séance, il avait toutefois enregistré une baisse allant jusqu’à 5,4 %.

En réalité, plusieurs secteurs sensibles à la conjoncture économique ont affiché une bonne tenue. Les valeurs de moyenne capitalisation .MID , les transports .DJT , les titres liés au logement .HGX et les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux .XAU ont tous progressé de plus de 1 %.

Les actions du secteur des semi-conducteurs ont également opéré un retour en force impressionnant. L’indice PHLX Semiconductor .SOX , qui avait chuté de près de 8 % plus tôt dans la séance, a finalement clôturé en baisse de seulement 0,7 %.

Dans le même temps, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont restés respectivement à 7,67 %, 8,14 % et 14,54 % en deçà de leurs plus hauts historiques à la clôture. Apple AAPL.O a toutefois terminé la séance à seulement 0,19 % de son propre record de clôture.

Les marchés américains sont fermés ce jeudi à l'occasion de la fête de Thanksgiving. Live Markets US sera de retour vendredi pour une séance raccourcie après les vacances.

Voici un aperçu de la situation des marchés peu après 16 h (heure de l’Est).

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(Terence Gabriel)

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