Le secteur technologique entraîne la chute des marchés boursiers mondiaux ; les rendements des bons du Trésor reculent

La chute des valeurs technologiques a entraîné vendredi une vague de ventes sur les marchés boursiers mondiaux, les investisseurs américains se tournant vers des valeurs refuges alors que le rendement des obligations américaines à 10 ans enregistrait sa plus forte baisse en un mois.

Les investisseurs ont vendu des actions sur la plupart des marchés, le Japon et la Corée ayant reculé de plus de 5 % pendant la nuit . Les actions taïwanaises .TWII ont perdu 17 % sur la semaine, leur plus forte baisse hebdomadaire depuis 1990, tandis qu’ à Wall Street, les actions des fabricants de puces .SOX ont chuté de 10,7 % vendredi et de 17,1 % sur la semaine.

Anthropic ANT.O , qui a fait son entrée en bourse cette semaine, a chuté de 14 , 5 % lors de sa première journée complète de cotation , juste au-dessus de son prix d’introduction de 83 dollars, et a clôturé en baisse de 9,1 % à 88,30 dollars.

Le secteur des biens de consommation courante a été le seul du S&P 500 à terminer dans le vert vendredi.

« Les marchés entrent dans une phase plus défensive », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

« La forte demande liée à l’IA et le succès de certaines introductions en bourse ne suffisent plus à soutenir un appétit pour le risque plus général, alors que les investisseurs s’interrogent sur les valorisations, les coûts d’emprunt et les perspectives de rentabilité des entreprises. »

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 949,73 points, soit 1,93 %, à 48.147,33; le S&P 500 .SPX a perdu 265,44 points, soit 3,70 %, à 6.910,39, et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 1 261,47 points, soit 5,28 %, à 22.617,73.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 34,89 points, soit 3,30 %, pour s'établir à 1.021,91. Sa baisse hebdomadaire de 8,1 % a été la plus forte depuis début 2020.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 2 %, les actions des marchés émergents .MSCIEF ont chuté de 3,10 % et l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a clôturé en baisse de 3,27 %. Le Nikkei japonais .N225 a chuté de 5,06 %.

L'indice VIX, lié au coût de l'assurance contre une baisse du S&P 500, a clôturé à son plus haut niveau depuis avril 2025 .VIX .

Les investisseurs s'étant tournés vers des valeurs refuges, les obligations d'État ont progressé.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 10,43 points de base à 4,948 %, soit la plus forte baisse journalière depuis le 22 octobre. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 6,81 points de base à 5,3329 %. Le rendement de l'obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au gré des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 13,21 points de base à 4,647 %, alors même qu'une hausse des taux est déjà anticipée pour la réunion de politique monétaire du mois prochain.

LE DOLLAR STABLE, LE PÉTROLE EN HAUSSE EN FIN DE SÉANCE

L'indice du dollar est resté pratiquement inchangé après avoir atteint jeudi son plus haut niveau depuis 19 mois. La récente remontée du dollar a été alimentée par les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire, suite à des données sur l'inflation américaine plus élevées que prévu.

« Je pense que la dynamique du dollar s'est essoufflée… mais il est encore un peu tôt pour déterminer un sommet pour le dollar », a déclaré Marc Chandler, stratège en chef des marchés chez Bannockburn Capital Markets.

L'indice du dollar =USD a reculé de 0,05 % à 103,90, tandis que l'euro EUR= s'est affaibli de 0,05 % à 1,0961 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est déprécié de 0,67 % à 158,6.

Du côté des matières premières, les cours du brut ont progressé vendredi en fin de séance, sur fond d’inquiétudes concernant d’éventuelles attaques dans le cadre du conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran, et alors que les opérateurs achetaient du brut en prévision de la fête de Thanksgiving la semaine prochaine.

Le brut américain CLc1 a progressé de 1,49 % à 83,67 dollars le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 92,61 dollars le baril, en hausse de 0,68 % sur la journée.

Les cours de l’or ont chuté à leur plus bas niveau depuis 14 mois, après avoir enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire en 8 mois.

L'or au comptant XAU= a chuté de 2,81 % à 3 520,09 dollars l'once et l'argent au comptant XAG= a reculé de 4,22 % à 40,95 dollars l'once. Le cuivre CMCU3 a baissé de 2,9 % à 12.162,50 dollars la tonne.