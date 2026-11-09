Le secteur technologique devrait continuer à influencer l'évolution du marché boursier américain malgré la chute liée à l'IA

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* Le secteur technologique reste le plus important de l'indice S&P 500, avec une pondération supérieure à 35 %

* Le secteur a progressé de plus de 200 % dans un marché haussier

* Le ratio cours/bénéfice du secteur technologique passe sous le niveau de celui du marché dans son ensemble

par Lewis Krauskopf

Malgré le fort recul des valeurs liées à l’IA, le marché boursier américain devrait continuer de s’appuyer sur la performance des actions technologiques — et les investisseurs restent sur leurs gardes face aux obstacles susceptibles de freiner la tendance dans les semaines à venir.

Le fléchissement des valeurs technologiques et liées à l’IA, qui dure depuis un mois, a culminé cette semaine avec la plus forte baisse journalière du secteur technologique du S&P 500 depuis plus de six ans. Les investisseurs craignent que les victoires démocrates aux élections de mi-mandat n’entraînent un ralentissement des dépenses dans les centres de données, qui ont été au cœur de la remontée du marché.

Pourtant, malgré cette baisse, le secteur technologique

.SPLRCT reste de loin le secteur le plus important du S&P 500, l’indice de référence du marché boursier américain. Bien que son influence ait légèrement diminué, le secteur technologique représentait encore plus de 35 % de l’ .SPX du S&P 500 à la clôture de jeudi.

“Étant donné qu’une grande partie du secteur technologique est sensible à l’IA, cela va avoir un impact sur l’ensemble du secteur, et ce dernier a un poids considérable au sein du S&P 500”, a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth Management. “Ainsi, la faiblesse de l’IA va peser sur le secteur technologique, ce qui pèsera à son tour sur le S&P 500.”

La part du secteur dans la capitalisation boursière du S&P 500 reste supérieure au niveau atteint au plus fort de la bulle Internet en 2000.

Le secteur technologique à lui seul ne reflète pas pleinement l’influence de l’IA. Par exemple, trois hyperscalers qui investissent massivement dans des centres de données — Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O — sont classés dans d’autres secteurs.

La pondération toujours importante de la technologie est une conséquence des gains considérables enregistrés par le secteur lors du marché haussier boursier américain qui a débuté en octobre 2022. Même avec son récent recul, le secteur technologique a progressé de plus de 200 % sur cette période, soit près du double de la hausse de l’indice S&P 500.

Certaines des valeurs phares de l’IA affichent toujours des gains significatifs depuis le début de l’année, malgré leurs récentes baisses. Par exemple, l’action Sandisk SNDK.O affichait toujours une hausse d’environ 250 % en 2026, tandis que Dell Technologies DELL.N affichait en dernier lieu une hausse d’environ 160 % et que Micron Technology MU.O avait progressé de 140 %.

Alors que les actions ont quelque peu rebondi vendredi, le S&P 500 affichait en fin de séance une hausse de près de 8 % depuis le début de l’année, le secteur technologique progressant d’environ 11 %.

“Si certains sont tentés de prendre leurs bénéfices, il reste encore des gains à réaliser”, a déclaré Chuck Carlson, directeur général d’Horizon Investment Services.

La baisse du secteur technologique a également rendu les valorisations des actions — du moins en apparence — plus modestes. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel du secteur technologique — basé sur les estimations de bénéfices pour les 12 prochains mois — est tombé à 17,1 jeudi, selon LSEG Datastream, après avoir dépassé 32 en octobre 2025.

Le ratio cours/bénéfice de l’indice S&P 500 dans son ensemble s’établissait à 17,9. Cette semaine, pour la première fois depuis 2017, le ratio cours/bénéfice du secteur technologique est passé en dessous de celui du marché dans son ensemble.

Cette baisse des valorisations signifie “sans doute … que le marché anticipe déjà de nombreuses mauvaises nouvelles”, a déclaré Keith Lerner, directeur des investissements chez Truist Advisory Services.

“Nous nous dirigeons vers une situation où une petite bonne nouvelle pourrait avoir un impact considérable”, a déclaré M. Lerner dans une note publiée jeudi.

Les investisseurs suivront de près, dans les semaines à venir, un certain nombre de catalyseurs potentiels susceptibles d’orienter le marché de l’IA dans un sens ou dans l’autre:

** INTRODUCTION EN BOURSE D’ANTHROPIC: L’évolution de l’introduction en bourse du laboratoire d’IA Anthropic devrait influencer le sentiment à l’égard du secteur de l’IA. Reuters a rapporté jeudi que des investisseurs potentiels exprimaient des doutes quant à la capacité de l’entreprise à mener à bien sa tournée de présentation la semaine prochaine, à temps pour une cotation en novembre. Ces discussions reflètent en partie l’impact de la forte chute des valeurs technologiques.

** RÉSULTATS DU SECTEUR TECH: Alors que la plupart des publications de résultats du troisième trimestre sont désormais terminées, certains résultats clés restent à venir. La société de cloud computing CoreWeave CRWV.O , qui a été au centre des inquiétudes concernant le financement du développement de l’IA, publiera ses résultats mardi. Nvidia NVDA.O , figure de proue de l’IA, publiera ses résultats le 17 novembre, tandis que Dell les publiera le 24 novembre.

** CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE: Les développements liés au conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran devraient influencer l’ensemble du marché boursier. Les anticipations selon lesquelles le changement de majorité au Congrès pourrait mettre fin au conflit ont contribué à faire baisser les cours du pétrole cette semaine, ce qui a à son tour soutenu les actions. Mais les investisseurs redoutent une escalade des tensions maintenant que les élections de mi-mandat sont terminées. Ils suivent également de près l’évolution des taux d’intérêt et l’ampleur des hausses que la Réserve fédérale américaine décidera d’appliquer dans les mois à venir pour juguler l’inflation. Le rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) de la semaine prochaine constituera un premier test.