Le secteur sud-coréen des séries télévisées sollicite une aide de 746 millions de dollars face à la baisse de sa production

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* Les acteurs du secteur invoquent la hausse des coûts et la concurrence du streaming

* Ces groupes souhaitent que le gouvernement débloque 746 millions de dollars pour investir dans les séries coréennes

* Selon un expert, ces problèmes reflètent le déclin de la télévision hertzienne, et non celui de l'ensemble du secteur

(Ajout de commentaires d'un groupe et d'un expert du secteur, de données et d'informations contextuelles sur Netflix; paragraphes 1-2, 4, 6-11)

par Joyce Lee

Douze groupes professionnels sud-coréens ont averti mercredi que le secteur de la production de séries télévisées du pays était menacé et ont appelé le gouvernement à créer un fonds d'investissement d'un montant de ( 1.000 milliards de wons (746 millions de dollars) ) afin de soutenir la production de séries coréennes, connues sous le nom de « K-dramas ».

Les K-dramas connaissent un immense succès à l’échelle mondiale, mais leur nombre est passé de 141 titres en 2022 à environ 115 en 2025, selon une étude réalisée par Korea IR Service.

Trois chaînes nationales ont réduit leur production de séries, passant de 91 titres en 2012 à 32 en 2023, et certaines chaînesont même complètement cessé de diffuser des séries en semaine, ont indiqué ces groupes.

Un tel contexte rend difficile « la deuxième œuvre d’un nouveau scénariste, le premier rôle principal d’un acteur secondaire et les débuts en tant que réalisateur d’un assistant de production », a déclaré Song Byeong-joon, président de l’Association coréenne de production de séries télévisées.

Ces associations, qui représentent les professionnels du secteur, notamment les producteurs, réalisateurs, scénaristes, acteurs, directeurs de la photographie et techniciens de séries télévisées, ont attribué le déclin de la production de séries longues à la hausse des coûts de production, qu’elles ont liée à la concurrence des plateformes de streaming mondiales telles que Netflix NFLX.O , ainsi qu’à la capacité d’investissement réduite des chaînes de télévision .

Ils ont également évoqué la concurrence des contenus courts et de l’intelligence artificielle, tant au niveau de l’audience que de la production.

Les cachets des stars les plus en vue ont été le principal facteur de hausse des coûts de production, selon un rapport publié en 2025 par Korea IR Service, ces cachets ayant grimpé à mesure que les services de streaming se disputaient les talents capables d’attirer le public.

Kim Yong-hee, professeur de gestion d’entreprise à l’université Sun Moon, a déclaré que les difficultés évoquées par ces groupes reflétaient davantage le déclin de la télévision hertzienne que celui du secteur dans son ensemble.

Selon l’Agence coréenne des contenus créatifs, les données officielles ont montré que l’emploi dans l’ensemble du secteur des contenus a légèrement augmenté, passant de 688 122 en 2024 à 693 090 en 2025.

L’emploi dans le secteur de la radiodiffusion a toutefois reculé de 2,3 % en 2024, selon une enquête gouvernementale.

Un porte-parole de Netflix Corée a été contacté, mais n’a pas souhaité faire de commentaire dans l’immédiat.

Netflix s’est lancé en Corée du Sud en 2016 et s’est engagé en 2023 à investir 2,5 milliards de dollars sur ce marché sur une période de quatre ans.

(1 dollar = 1 340,4900 wons)