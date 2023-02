Le secteur privé français renoue avec la croissance grâce aux services

(AOF) - Le secteur privé français a renoué avec la croissance en février pour la première fois depuis octobre, a indiqué S&P Global. L’indice Flash composite de l’activité globale, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, s’est redressé à 51,6 en février contre 49,1 en janvier et un consensus de 49,9. L’activité est au plus haut depuis 7 mois. L’enquête met en évidence une nouvelle croissance modérée de l’emploi et un ralentissement de l’inflation des prix payés.

En revanche, les nouvelles affaires ont en revanche continué de reculer, soulignant la faiblesse persistante de la demande, tandis que la confiance s'est amenuisée.

" Il est toutefois difficile de savoir si le point d'inflexion a été atteint et si l'économie française se situe désormais sur le chemin de la reprise " a commenté Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence. " La contraction du secteur manufacturier s'est accentuée en février et l'environnement de la demande demeure clairement très fragile pour les fabricants ".

L'économie française a bénéficié du retour inattendu de la croissance dans les services. Le PMI pour ce secteur est passé de 49,4 en janvier à 52,8 en février, un plus haut de 5 mois. Il était anticipé à 49,9.

En revanche, l'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière s'est replié à 47,9 en février (50,5 en janvier), un plus bas de 4 mois. Il était anticipé à 50,8.