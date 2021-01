Le secteur privé en France a perdu 82 000 emplois en 2020

(AOF) - Le secteur privé en France a perdu 82 030 emplois nets en 2020 selon les résultats du Rapport National sur l'Emploi en France d'ADP. Ce rapport mesure chaque mois la croissance de l'emploi salarié du secteur privé - hors agriculture - en France métropolitaine.

" Avec une baisse de 8 600 postes en décembre, le rapport sur l'emploi continue de montrer une perte d'emplois en France " analyse Ahu Yildirmaz, vice-présidente et co-directrice de l'Institut de Recherche d'ADP. " En 2020, la majorité des secteurs d'activité a été confrontée à la baisse et ce sont le commerce, l'industrie et les services aux entreprises qui ont été les plus impactés. "