Le secteur privé de la zone euro accélère en avril, de même que l'inflation

(AOF) - L’activité dans le secteur privé a accéléré en avril en zone euro, a annoncé S&P Global. L'indice des directeurs d'achats (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 55,8 le mois dernier contre un consensus de 55,8, qui est également la première estimation, et 54,9 en mars. Le PMI pour les services est ressorti à 57,7 en avril contre un consensus de 57,7 et 55,6 en mars.

" Malheureusement, l'accélération de la croissance de la production observée au cours du mois s'est accompagnée d'une nouvelle hausse des coûts, qui s'est traduite par une augmentation record des prix moyens facturés pour les biens et services " a commenté Chris Williamson, Chief Business Economist chez S&P Global.