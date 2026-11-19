Annonce de l'accord Partenaires Montant de l'accord () tel que communiqué) Objectif principal

7 janvier 2025 PostEra × Pfizer PFE.N 610 millions de dollars potentiels; dont 12 millions de dollars versés d’avance Développer le laboratoire d’IA de l’ Pfizer–PostEra et y ajouter un programme de conception de charges utiles pour les ADC

13 janvier 2025 IQV.N IQVIA × NVIDIA NVDA.O Non divulgué Création de modèles et d’agents d’IA sur mesure pour automatiser les flux de travail de la R&D à la commercialisation

20 février 2025 Incyte INCY.O × Genesis Therapeutics 30 millions de dollars d’acompte; jusqu’à 295 millions de dollars en fonction des étapes atteintes par cible + redevances Utilisation de la plateforme GEMS pour concevoir des petites molécules s pour les cibles d’Incyte

3 mars 2025 Kyndryl KD.N × Microsoft MSFT.O Montant non divulgué Déploiement de l’ Dragon Copilot pour réduire la charge administrative liée à la documentation

18 mars 2025 GE HealthCare GEHC.O × NVIDIA Non divulgué Développer des s autonomes de radiographie et des flux de travail d’échographie

25 mars 2025 Cleveland Clinic × G42 Non divulgué Créer un groupe de travail pour accélérer l'utilisation de l'IA dans les soins et les opérations

16 avril 2025 Kenvue KVUE.N × Microsoft Non divulgué (5 ans) Moderniser les opérations à l’aide d’Azure, de l’IA de nouvelle génération et des jumeaux numériques

29 avril 2025 LLY.N d’Eli Lilly × Creyon Bio 13 millions de dollars d’acompte; > de 1 milliard de dollars en paiements d’étapes Utilisation du moteur d’IA d’ pour concevoir des oligonucléotides ciblant l’ARN améliorés

21 mai 2025 Genentech (Roche) ROG.S × Orionis Biosciences 105 millions de dollars d’acompte; > 2 milliards de dollars d’étapes clés + redevances Découverte de « colles moléculaires » monovalentes à l’aide de la plateforme Allo-Glue

11 juin 2025 Novo Nordisk NOVOb.CO × NVIDIA × DCAI (Gefion) Non divulgué Créer des modèles d’IA sur mesure à l’aide du supercalculateur Gefion

13 juin 2025 AstraZeneca AZN.L × CSPC Pharmaceutical 1093.HK 110 millions de dollars d’acompte; jusqu’à 1,62 milliard de dollars d’étapes de développement; jusqu’à 3,6 milliards de dollars d’étapes de vente Découverte de candidats-médicaments oraux ; AZ détient les droits de licence mondiaux

29-30 juin 2025 Pfizer × XtalPi 2228.HK Non divulgué Développement d’une plateforme de modélisation de nouvelle génération alliant physique et IA

2 juillet 2025 AstraZeneca × Modella AI Montant non divulgué (pluriannuelle) Utilisation de modèles d’IA multimodaux pour accélérer le développement en oncologie

14 août 2025 Eli Lilly × Superluminal Medicines Jusqu'à 1,3 milliard de dollars + redevances Application de la plateforme d’IA GPCR d’ à des cibles non divulguées

1er septembre 2025 Université d’Oxford × Ellison Institute Financement de 118 millions de livres sterling Utilisation de l’IA et de modèles de challenge pour cartographier les corrélats de l’immunité

23 septembre 2025 Merck KGaA MRCG.DE × Siemens SIEGn.DE Protocole d’accord () dont le montant n’a pas été divulgué) Relier la R&D et la production via les plateformes numériques de Siemens

14 octobre 2025 Takeda 4502.T × Nabla Bio Avance de plusieurs dizaines de millions + jalons d’ > d’un milliard de dollars Utilisation du modèle d’IA JAM pour concevoir des anticorps et des molécules multispécifiques

26-27 octobre 2025 NOVN.S de Novartis × Avidity Biosciences RNA.O Environ 12 milliards de dollars en liquidités Acquisition d’Avidity pour renforcer le portefeuille xRNA et neuromusculaire

28 octobre 2025 Eli Lilly × NVIDIA (>non divulguée: 1 000 GPU) Mise en place d’une de supercalculateur d’IA à grande échelle pour la R&D

28 octobre 2025 JNJ.N Johnson & Johnson MedTech × NVIDIA Non divulgué Utilisation d’Isaac et d’Omniverse pour simuler les flux de travail en salle d’opération

10 novembre 2025 Eli Lilly × Insilico Medicine >Potentiel de 100 millions de dollars + redevances Utilisation de Pharma.AI pour concevoir des candidats-médicaments à petites molécules

20 novembre 2025 Merck KGaA × Valo Health Potentiel de plus de 3 milliards de dollars Utiliser l’ d’IA de Valo basée sur des données humaines pour identifier des cibles et accélérer les travaux précliniques

9 décembre 2025 Novartis × Relation Therapeutics 55 millions de dollars d’acompte + jusqu’à 1,7 milliard de dollars de paiements d’étapes Utilisation de l’IA et d’ s multi-omiques pour découvrir des cibles « first-in-class »

7 janvier 2026 GSK.L de GSK × Helix Montant non divulgué Fournir à GSK une d’exomes et de données longitudinales pour la découverte de cibles

8 janvier 2026 GSK × Noetik 50 millions de dollars d’acompte + paiements d’étapes à court terme Licence de modèles de cellules virtuelles basés sur l’IA pour la recherche sur le cancer

8 janvier 2026 Pfizer × Boltz Montant non divulgué Affiner l' des modèles d'IA de Boltz à l'aide des données de Pfizer

9 janvier 2026 Schrodinger SDGR.O × Eli Lilly Non divulgué Intégration des modèles TuneLab d’ dans LiveDesign

12 janvier 2026 NVIDIA × Thermo Fisher TMO.N Non divulgué Associer l’IA NVIDIA aux instruments de laboratoire pour l’automatisation

12 janvier 2026 NVIDIA × Eli Lilly Jusqu’à 1 milliard de dollars sur cinq ans Créer un laboratoire de découverte par « » en boucle fermée alliant IA et robotique

13 janvier 2026 ILMN.O d'Illumina × AstraZeneca × Merck MRK.N × Eli Lilly Montant non divulgué Lancement du « Billion Cell Atlas » pour l'entraînement à grande échelle de l'IA

13 janvier 2026 AstraZeneca acquiert Modella AI Non divulgué Acquisition de Modella pour déployer des modèles de base dans la R&D en oncologie

14 avril 2026 Novo Nordisk NOVOb.CO × OpenAI Montant non divulgué Pour déployer des d'IA dans l'ensemble de ses activités, de la découverte de médicaments à la fabrication et aux opérations commerciales

14 avril 2026 Labcorp LH.N × Amazon Web Services × Datavant Non divulgué Une nouvelle plateforme de données réelles alimentée par l'IA, conçue pour aider les chercheurs et les entreprises biopharmaceutiques à analyser plus rapidement les données liées à la maladie d'Alzheimer

14 avril 2026 Vasa Therapeutics x Eli Lilly Non divulgué Permet à Vasa d'utiliser Lilly TuneLab, une plateforme de découverte de médicaments basée sur l'IA qui offre aux entreprises biotechnologiques l'accès à des modèles de découverte de médicaments entraînés à partir des données propriétaires de Lilly

22 avril 2026 Merck x Google Cloud (Alphabet) 1 milliard de dollars Pour renforcer les capacités d' en matière d'IA, en investissant jusqu'à 1 milliard de dollars auprès de Google sur plusieurs années afin de financer l'infrastructure d'IA, les ingénieurs et l'acquisition d'une licence pour la plateforme Gemini Enterprise de l'entreprise technologique.

28 avril 2026 Profluent x Eli Lilly Paiement initial + possibilité de percevoir jusqu’à 2,25 milliards de dollars au titre des paiements d’étapes liés au développement et à la commercialisation, ainsi que des redevances Collaboration de recherche avec Lilly pour développer et commercialiser des recombinases sur mesure spécifiques à un site afin de traiter des maladies présentant des besoins médicaux non satisfaits importants.

6 mai 2026 Simulations Plus SLP.O x NVIDIA Montant non divulgué Collaboration technique visant à mettre en place des simulations accélérées par GPU et des flux de travail assistés par IA pour les applications de modélisation nécessitant une puissance de calcul intensive dans le cadre du cycle de développement des médicaments.

7 mai 2026 Roche x PathAI 750 millions de dollars versés d’avance + paiements d’étapes supplémentaires pouvant atteindre 300 millions de dollars Cette acquisition renforce la position de Roche dans le domaine de la pathologie numérique, ce qui contribue à transformer les flux de travail manuels en processus entièrement automatisés et pilotés par l'IA.

13 mai 2026 Owkin x AstraZeneca Montant non divulgué Accord visant à développer des agents biopharmaceutiques dans le cadre d’une licence de trois ans portant sur K Pro, l’« AI Scientist » d’Owkin dédié à la prise de décision dans le domaine biopharmaceutique.

13 mai 2026 688136.SS entre IQVIA et Kexing Biopharm Non divulgué Afin de soutenir , un programme mondial de développement et de commercialisation de plusieurs produits biosimilaires.

14 mai 2026 Anthropic x Fondation Gates 200 millions de dollars Pour soutenir des biens publics liés à l'intelligence artificielle et dans des domaines tels que la santé et l'éducation

19 mai 2026 Incyte INCY.O x Edison Scientific Montant non divulgué Collaboration stratégique visant à utiliser Kosmos, le système d’IA d’Edison, pour les travaux de recherche et de développement d’Incyte.

20 mai 2026 Incyte x Genesis Paiement initial de 120 millions de dollars + Genesis pourrait percevoir plus d’un milliard de dollars si tous les jalons sont franchis Extension de la collaboration visant à développer et à déployer une IA de pointe afin d’accélérer la découverte de nouvelles molécules pour les cibles de collaboration sélectionnées par Incyte.

20 mai 2026 Bristol Myers Squibb x Anthropic Montant non divulgué Mise à disposition du modèle d’IA Claude à plus de 30 000 employés d’ Bristol Myers afin d’accélérer la découverte, le développement et la mise sur le marché de nouveaux médicaments.

20 mai 2026 (de découverte collaborative de médicaments (CDD) x Eli Lilly Non divulgué Intégrer Lilly TuneLab, une plateforme collaborative de découverte de médicaments basée sur l’IA et l’apprentissage automatique, à CDD Vault.

4 juin 2026 Chai Discovery x Pfizer Non divulgué Utiliser la plateforme d'IA de Chai pour contribuer à accélérer la découverte et la recherche de médicaments

5 juin 2026 Sanofi x Owkin Les termes du nouvel accord n'ont pas été divulgués; il prolonge un partenariat de 2021 d'une valeur d'environ 90 millions d'euros (105,10 millions de dollars) Développer des outils d’IA pour soutenir la recherche et le développement de médicaments

10 juin 2026 Novartis x Orionis Biosciences 40 millions de dollars d'acompte; jusqu'à 1,4 milliard de dollars d'étapes de paiement + redevances Découvrir et développer des médicaments de type « colle moléculaire » à l’aide de la plateforme Allo-Glue d’Orionis.

17 juin 2026 Jazz Pharmaceuticals x AbCellera 56 millions de dollars d'acompte; jusqu'à 792 millions de dollars de paiements d'étapes Découvrir des anticorps multispécifiques de nouvelle génération ciblant les lymphocytes T .

1er juillet 2026 Takeda x Insilico Medicine Jusqu’à 600 millions de dollars + redevances échelonnées Utilisation de la plateforme d'IA d'Insilico pour identifier de nouveaux candidats-médicaments dans l'ensemble des domaines thérapeutiques de Takeda.

13 juillet 2026 Chai Discovery x Novartis Montant non divulgué Utilisation de la plateforme d’IA de Chai pour soutenir la découverte de médicaments à base d’anticorps ciblant plusieurs cibles.

20 juillet 2026 Bristol Myers Squibb x NVIDIA Non divulgué Utiliser le système de calcul IA de NVIDIA pour accélérer la découverte de médicaments et la R&D.

30 juillet 2026 GSK x Relation Therapeutics Jusqu’à 110 millions de dollars, comprenant un paiement initial et des versements d’étapes liés aux résultats Générer des données à grande échelle sur les cellules humaines et entraîner des modèles d’IA pour soutenir la découverte de médicaments.

5 août 2026 Schrödinger x Bristol Myers Squibb Montant non divulgué Déployer Bunsen, l'assistant de recherche en IA de Schrödinger, dans le cadre des efforts de découverte de médicaments de Bristol Myers.

20 août 2026 Bristol Myers Squibb BMY.N × Chai Discovery Non divulgué Utiliser les modèles d’IA et la plateforme de Chai pour soutenir la découverte de candidats anticorps thérapeutiques dans l’ensemble du pipeline de Bristol Myers Squibb.

16 septembre 2026 Novo Nordisk NOVOb.CO × Anthropic Non divulgué Utiliser les modèles Claude d'Anthropic pour accélérer la découverte et le développement de nouveaux médicaments par .

16 septembre 2026 Eli Lilly LLY.N x Twist Bioscience TWST.O Non divulgué Fournir les services de données sur les anticorps de Twist à la plateforme d’IA de Lilly, TuneLab, afin de faciliter la découverte de nouveaux médicaments à base d’anticorps.

21 septembre 2026 AbbVie ABBV.N x Iambic Non divulgué Accord pluriannuel visant à soutenir le développement de nouveaux médicaments à base de petites molécules dans les domaines de l’immunologie, des neurosciences et du cancer, à l’aide de la plateforme de découverte de médicaments basée sur l’IA d’Iambic.

29 septembre 2026 AbbVie ABBV.N × Valkai Non divulgué Déployer des capacités d’IA dans des domaines ciblés du développement clinique afin d’améliorer l’efficacité de la recherche clinique, de générer plus rapidement des informations pertinentes et de contribuer à réduire les délais de développement des médicaments.

13 octobre 2026 Zealand Pharma ZELA.CO × Generate Biomedicines GENB.O 30 millions de dollars d’acompte; jusqu’à 35 millions de dollars d’étapes précliniques; près de 1,2 milliard de dollars d’étapes totales + redevances Utilisation de la plateforme d’IA de Generate pour concevoir des protéines thérapeutiques multispécifiques destinées au traitement de l’obésité et d’autres maladies métaboliques.

19 octobre 2026 Eli Lilly LLY.N x METiS TechBio 7666.HK Avance de quelques dizaines de millions de dollars américains; jusqu’à 1,1 milliard de dollars en paiements d’étapes et redevances Utilisation de la plateforme propriétaire de METiS, basée sur l’IA, pour l’administration de médicaments, afin de développer des technologies de nouvelle génération visant à améliorer la façon dont les médicaments à base de LNP atteignent les tissus cibles.

21 octobre 2026 Merck KGAa MRCG.DE X Microsoft MSFT.O X Nvidia NVDA.O X Dawn Health A/S Non divulgué Utiliser l’IA et les technologies de santé numériques pour offrir un accompagnement personnalisé aux patients atteints de tumeurs rares.

22 octobre 2026 Boehringer Ingelheim X Microsoft MSFT.O Non divulgué Utiliser la technologie d'IA de Microsoft pour développer des « jumeaux numériques de patients » dans le domaine de la santé humaine et animale, dans le but d'améliorer les essais cliniques et d'accélérer le développement de médicaments.

13 novembre 2026 Hansoh Pharmaceutical 3692.HK X AilsynBio 317 millions de yuans (47,55 millions de dollars) plus redevances Utilisation de la plateforme d’IA d’AilsynBio pour la découverte de médicaments à base de peptides cycliques administrés par voie orale