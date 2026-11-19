Les laboratoires pharmaceutiques se tournent de plus en plus vers l’IA pour accélérer la recherche et le développement, misant sur de nouveaux outils de modélisation et des laboratoires automatisés pour améliorer l’efficacité de l’ensemble de leurs pipelines.
Selon les prévisions du secteur, l’utilisation de l’apprentissage automatique pour optimiser la découverte de cibles, concevoir des molécules et rationaliser la planification des essais cliniques pourrait réduire de moitié les délais et les coûts liés aux premières phases de développement d’ici trois à cinq ans.
Vous trouverez ci-dessous les principaux partenariats liés à l’IA annoncés entre 2025 et novembre 2026:
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Annonce de l'accord
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Partenaires
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Montant de l'accord () tel que communiqué)
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Objectif principal
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7 janvier 2025
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PostEra × Pfizer PFE.N
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610 millions de dollars potentiels; dont 12 millions de dollars versés d’avance
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Développer le laboratoire d’IA de l’ Pfizer–PostEra et y ajouter un programme de conception de charges utiles pour les ADC
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13 janvier 2025
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Non divulgué
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Création de modèles et d’agents d’IA sur mesure pour automatiser les flux de travail de la R&D à la commercialisation
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20 février 2025
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Incyte INCY.O × Genesis Therapeutics
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30 millions de dollars d’acompte; jusqu’à 295 millions de dollars en fonction des étapes atteintes par cible + redevances
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Utilisation de la plateforme GEMS pour concevoir des petites molécules s pour les cibles d’Incyte
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3 mars 2025
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Montant non divulgué
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Déploiement de l’ Dragon Copilot pour réduire la charge administrative liée à la documentation
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18 mars 2025
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GE HealthCare GEHC.O × NVIDIA
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Non divulgué
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Développer des s autonomes de radiographie et des flux de travail d’échographie
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25 mars 2025
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Cleveland Clinic × G42
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Non divulgué
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Créer un groupe de travail pour accélérer l'utilisation de l'IA dans les soins et les opérations
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16 avril 2025
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Kenvue KVUE.N × Microsoft
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Non divulgué (5 ans)
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Moderniser les opérations à l’aide d’Azure, de l’IA de nouvelle génération et des jumeaux numériques
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29 avril 2025
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LLY.N d’Eli Lilly × Creyon Bio
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13 millions de dollars d’acompte; > de 1 milliard de dollars en paiements d’étapes
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Utilisation du moteur d’IA d’ pour concevoir des oligonucléotides ciblant l’ARN améliorés
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21 mai 2025
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Genentech (Roche) ROG.S × Orionis Biosciences
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105 millions de dollars d’acompte; > 2 milliards de dollars d’étapes clés + redevances
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Découverte de « colles moléculaires » monovalentes à l’aide de la plateforme Allo-Glue
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11 juin 2025
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Novo Nordisk NOVOb.CO × NVIDIA × DCAI (Gefion)
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Non divulgué
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Créer des modèles d’IA sur mesure à l’aide du supercalculateur Gefion
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13 juin 2025
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AstraZeneca AZN.L × CSPC Pharmaceutical 1093.HK
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110 millions de dollars d’acompte; jusqu’à 1,62 milliard de dollars d’étapes de développement; jusqu’à 3,6 milliards de dollars d’étapes de vente
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Découverte de candidats-médicaments oraux ; AZ détient les droits de licence mondiaux
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29-30 juin 2025
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Pfizer × XtalPi 2228.HK
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Non divulgué
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Développement d’une plateforme de modélisation de nouvelle génération alliant physique et IA
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2 juillet 2025
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AstraZeneca × Modella AI
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Montant non divulgué (pluriannuelle)
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Utilisation de modèles d’IA multimodaux pour accélérer le développement en oncologie
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14 août 2025
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Eli Lilly × Superluminal Medicines
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Jusqu'à 1,3 milliard de dollars + redevances
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Application de la plateforme d’IA GPCR d’ à des cibles non divulguées
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1er septembre 2025
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Université d’Oxford × Ellison Institute
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Financement de 118 millions de livres sterling
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Utilisation de l’IA et de modèles de challenge pour cartographier les corrélats de l’immunité
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23 septembre 2025
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Protocole d’accord () dont le montant n’a pas été divulgué)
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Relier la R&D et la production via les plateformes numériques de Siemens
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14 octobre 2025
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Takeda 4502.T × Nabla Bio
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Avance de plusieurs dizaines de millions + jalons d’ > d’un milliard de dollars
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Utilisation du modèle d’IA JAM pour concevoir des anticorps et des molécules multispécifiques
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26-27 octobre 2025
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Environ 12 milliards de dollars en liquidités
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Acquisition d’Avidity pour renforcer le portefeuille xRNA et neuromusculaire
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28 octobre 2025
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Eli Lilly × NVIDIA
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(>non divulguée: 1 000 GPU)
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Mise en place d’une de supercalculateur d’IA à grande échelle pour la R&D
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28 octobre 2025
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JNJ.N Johnson & Johnson MedTech × NVIDIA
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Non divulgué
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Utilisation d’Isaac et d’Omniverse pour simuler les flux de travail en salle d’opération
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10 novembre 2025
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Eli Lilly × Insilico Medicine
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>Potentiel de 100 millions de dollars + redevances
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Utilisation de Pharma.AI pour concevoir des candidats-médicaments à petites molécules
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20 novembre 2025
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Merck KGaA × Valo Health
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Potentiel de plus de 3 milliards de dollars
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Utiliser l’ d’IA de Valo basée sur des données humaines pour identifier des cibles et accélérer les travaux précliniques
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9 décembre 2025
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Novartis × Relation Therapeutics
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55 millions de dollars d’acompte + jusqu’à 1,7 milliard de dollars de paiements d’étapes
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Utilisation de l’IA et d’ s multi-omiques pour découvrir des cibles « first-in-class »
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7 janvier 2026
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GSK.L de GSK × Helix
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Montant non divulgué
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Fournir à GSK une d’exomes et de données longitudinales pour la découverte de cibles
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8 janvier 2026
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GSK × Noetik
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50 millions de dollars d’acompte + paiements d’étapes à court terme
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Licence de modèles de cellules virtuelles basés sur l’IA pour la recherche sur le cancer
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8 janvier 2026
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Pfizer × Boltz
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Montant non divulgué
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Affiner l' des modèles d'IA de Boltz à l'aide des données de Pfizer
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9 janvier 2026
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Schrodinger SDGR.O × Eli Lilly
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Non divulgué
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Intégration des modèles TuneLab d’ dans LiveDesign
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12 janvier 2026
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NVIDIA × Thermo Fisher TMO.N
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Non divulgué
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Associer l’IA NVIDIA aux instruments de laboratoire pour l’automatisation
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12 janvier 2026
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NVIDIA × Eli Lilly
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Jusqu’à 1 milliard de dollars sur cinq ans
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Créer un laboratoire de découverte par « » en boucle fermée alliant IA et robotique
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13 janvier 2026
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Montant non divulgué
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Lancement du « Billion Cell Atlas » pour l'entraînement à grande échelle de l'IA
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13 janvier 2026
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AstraZeneca acquiert Modella AI
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Non divulgué
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Acquisition de Modella pour déployer des modèles de base dans la R&D en oncologie
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14 avril 2026
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Novo Nordisk NOVOb.CO × OpenAI
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Montant non divulgué
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Pour déployer des d'IA dans l'ensemble de ses activités, de la découverte de médicaments à la fabrication et aux opérations commerciales
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14 avril 2026
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Labcorp LH.N × Amazon Web Services × Datavant
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Non divulgué
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Une nouvelle plateforme de données réelles alimentée par l'IA, conçue pour aider les chercheurs et les entreprises biopharmaceutiques à analyser plus rapidement les données liées à la maladie d'Alzheimer
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14 avril 2026
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Vasa Therapeutics x Eli Lilly
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Non divulgué
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Permet à Vasa d'utiliser Lilly TuneLab, une plateforme de découverte de médicaments basée sur l'IA qui offre aux entreprises biotechnologiques l'accès à des modèles de découverte de médicaments entraînés à partir des données propriétaires de Lilly
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22 avril 2026
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Merck x Google Cloud (Alphabet)
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1 milliard de dollars
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Pour renforcer les capacités d' en matière d'IA, en investissant jusqu'à 1 milliard de dollars auprès de Google sur plusieurs années afin de financer l'infrastructure d'IA, les ingénieurs et l'acquisition d'une licence pour la plateforme Gemini Enterprise de l'entreprise technologique.
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28 avril 2026
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Profluent x Eli Lilly
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Paiement initial + possibilité de percevoir jusqu’à 2,25 milliards de dollars au titre des paiements d’étapes liés au développement et à la commercialisation, ainsi que des redevances
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Collaboration de recherche avec Lilly pour développer et commercialiser des recombinases sur mesure spécifiques à un site afin de traiter des maladies présentant des besoins médicaux non satisfaits importants.
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6 mai 2026
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Simulations Plus SLP.O x NVIDIA
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Montant non divulgué
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Collaboration technique visant à mettre en place des simulations accélérées par GPU et des flux de travail assistés par IA pour les applications de modélisation nécessitant une puissance de calcul intensive dans le cadre du cycle de développement des médicaments.
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7 mai 2026
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Roche x PathAI
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750 millions de dollars versés d’avance + paiements d’étapes supplémentaires pouvant atteindre 300 millions de dollars
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Cette acquisition renforce la position de Roche dans le domaine de la pathologie numérique, ce qui contribue à transformer les flux de travail manuels en processus entièrement automatisés et pilotés par l'IA.
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13 mai 2026
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Owkin x AstraZeneca
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Montant non divulgué
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Accord visant à développer des agents biopharmaceutiques dans le cadre d’une licence de trois ans portant sur K Pro, l’« AI Scientist » d’Owkin dédié à la prise de décision dans le domaine biopharmaceutique.
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13 mai 2026
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688136.SS entre IQVIA et Kexing Biopharm
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Non divulgué
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Afin de soutenir , un programme mondial de développement et de commercialisation de plusieurs produits biosimilaires.
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14 mai 2026
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Anthropic x Fondation Gates
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200 millions de dollars
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Pour soutenir des biens publics liés à l'intelligence artificielle et dans des domaines tels que la santé et l'éducation
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19 mai 2026
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Incyte INCY.O x Edison Scientific
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Montant non divulgué
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Collaboration stratégique visant à utiliser Kosmos, le système d’IA d’Edison, pour les travaux de recherche et de développement d’Incyte.
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20 mai 2026
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Incyte x Genesis
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Paiement initial de 120 millions de dollars + Genesis pourrait percevoir plus d’un milliard de dollars si tous les jalons sont franchis
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Extension de la collaboration visant à développer et à déployer une IA de pointe afin d’accélérer la découverte de nouvelles molécules pour les cibles de collaboration sélectionnées par Incyte.
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20 mai 2026
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Bristol Myers Squibb x Anthropic
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Montant non divulgué
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Mise à disposition du modèle d’IA Claude à plus de 30 000 employés d’ Bristol Myers afin d’accélérer la découverte, le développement et la mise sur le marché de nouveaux médicaments.
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20 mai 2026
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(de découverte collaborative de médicaments (CDD) x Eli Lilly
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Non divulgué
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Intégrer Lilly TuneLab, une plateforme collaborative de découverte de médicaments basée sur l’IA et l’apprentissage automatique, à CDD Vault.
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4 juin 2026
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Chai Discovery x Pfizer
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Non divulgué
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Utiliser la plateforme d'IA de Chai pour contribuer à accélérer la découverte et la recherche de médicaments
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5 juin 2026
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Sanofi x Owkin
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Les termes du nouvel accord n'ont pas été divulgués; il prolonge un partenariat de 2021 d'une valeur d'environ 90 millions d'euros (105,10 millions de dollars)
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Développer des outils d’IA pour soutenir la recherche et le développement de médicaments
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10 juin 2026
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Novartis x Orionis Biosciences
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40 millions de dollars d'acompte; jusqu'à 1,4 milliard de dollars d'étapes de paiement + redevances
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Découvrir et développer des médicaments de type « colle moléculaire » à l’aide de la plateforme Allo-Glue d’Orionis.
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17 juin 2026
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Jazz Pharmaceuticals x AbCellera
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56 millions de dollars d'acompte; jusqu'à 792 millions de dollars de paiements d'étapes
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Découvrir des anticorps multispécifiques de nouvelle génération ciblant les lymphocytes T .
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1er juillet 2026
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Takeda x Insilico Medicine
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Jusqu’à 600 millions de dollars + redevances échelonnées
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Utilisation de la plateforme d'IA d'Insilico pour identifier de nouveaux candidats-médicaments dans l'ensemble des domaines thérapeutiques de Takeda.
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13 juillet 2026
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Chai Discovery x Novartis
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Montant non divulgué
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Utilisation de la plateforme d’IA de Chai pour soutenir la découverte de médicaments à base d’anticorps ciblant plusieurs cibles.
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20 juillet 2026
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Bristol Myers Squibb x NVIDIA
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Non divulgué
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Utiliser le système de calcul IA de NVIDIA pour accélérer la découverte de médicaments et la R&D.
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30 juillet 2026
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GSK x Relation Therapeutics
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Jusqu’à 110 millions de dollars, comprenant un paiement initial et des versements d’étapes liés aux résultats
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Générer des données à grande échelle sur les cellules humaines et entraîner des modèles d’IA pour soutenir la découverte de médicaments.
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5 août 2026
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Schrödinger x Bristol Myers Squibb
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Montant non divulgué
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Déployer Bunsen, l'assistant de recherche en IA de Schrödinger, dans le cadre des efforts de découverte de médicaments de Bristol Myers.
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20 août 2026
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Bristol Myers Squibb BMY.N × Chai Discovery
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Non divulgué
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Utiliser les modèles d’IA et la plateforme de Chai pour soutenir la découverte de candidats anticorps thérapeutiques dans l’ensemble du pipeline de Bristol Myers Squibb.
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16 septembre 2026
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Novo Nordisk NOVOb.CO × Anthropic
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Non divulgué
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Utiliser les modèles Claude d'Anthropic pour accélérer la découverte et le développement de nouveaux médicaments par .
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16 septembre 2026
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Non divulgué
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Fournir les services de données sur les anticorps de Twist à la plateforme d’IA de Lilly, TuneLab, afin de faciliter la découverte de nouveaux médicaments à base d’anticorps.
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21 septembre 2026
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AbbVie ABBV.N x Iambic
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Non divulgué
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Accord pluriannuel visant à soutenir le développement de nouveaux médicaments à base de petites molécules dans les domaines de l’immunologie, des neurosciences et du cancer, à l’aide de la plateforme de découverte de médicaments basée sur l’IA d’Iambic.
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29 septembre 2026
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AbbVie ABBV.N × Valkai
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Non divulgué
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Déployer des capacités d’IA dans des domaines ciblés du développement clinique afin d’améliorer l’efficacité de la recherche clinique, de générer plus rapidement des informations pertinentes et de contribuer à réduire les délais de développement des médicaments.
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13 octobre 2026
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30 millions de dollars d’acompte; jusqu’à 35 millions de dollars d’étapes précliniques; près de 1,2 milliard de dollars d’étapes totales + redevances
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Utilisation de la plateforme d’IA de Generate pour concevoir des protéines thérapeutiques multispécifiques destinées au traitement de l’obésité et d’autres maladies métaboliques.
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19 octobre 2026
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Eli Lilly LLY.N x METiS TechBio 7666.HK
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Avance de quelques dizaines de millions de dollars américains; jusqu’à 1,1 milliard de dollars en paiements d’étapes et redevances
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Utilisation de la plateforme propriétaire de METiS, basée sur l’IA, pour l’administration de médicaments, afin de développer des technologies de nouvelle génération visant à améliorer la façon dont les médicaments à base de LNP atteignent les tissus cibles.
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21 octobre 2026
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Merck KGAa MRCG.DE X Microsoft MSFT.O X Nvidia NVDA.O X Dawn Health A/S
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Non divulgué
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Utiliser l’IA et les technologies de santé numériques pour offrir un accompagnement personnalisé aux patients atteints de tumeurs rares.
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22 octobre 2026
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Boehringer Ingelheim X Microsoft MSFT.O
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Non divulgué
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Utiliser la technologie d'IA de Microsoft pour développer des « jumeaux numériques de patients » dans le domaine de la santé humaine et animale, dans le but d'améliorer les essais cliniques et d'accélérer le développement de médicaments.
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13 novembre 2026
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Hansoh Pharmaceutical 3692.HK X AilsynBio
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317 millions de yuans (47,55 millions de dollars) plus redevances
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Utilisation de la plateforme d’IA d’AilsynBio pour la découverte de médicaments à base de peptides cycliques administrés par voie orale
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19 novembre 2026
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Merck X Isomorphic Labs
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Montant non divulgué
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Utilisation de la plateforme de conception de médicaments basée sur l’IA d’Isomorphic Labs et des données de recherche exclusives de Merck pour découvrir de nouveaux traitements anticancéreux à base de petites molécules
(1 $ = 0,8563 euro)
(1 dollar = 6,6661 yuans renminbi)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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