Le secteur manufacturier français a ralenti en juillet et les coûts ont fortement augmenté

L'économiste ajoute : " Les fabricants semblent pour l'heure disposés à accepter une hausse de leurs coûts afin d'assurer leurs achats de produits de base, le niveau élevé de la demande leur permettant de répercuter cette augmentation sur leurs clients. Les tarifs des entreprises ont en effet enregistré un taux d'inflation record en juillet. Au vu du contexte actuel, on peut donc s'attendre à une hausse prochaine des prix à la consommation, tendance qui amènerait les responsables politiques à réviser leurs plans d'action. "

" Alors que la forte demande soutient la croissance des carnets de commandes, entraîne une hausse du travail en cours et une progression de l'emploi, les fabricants sont néanmoins confrontés à une dégradation conséquente de leurs chaînes d'approvisionnement et à une très forte inflation de leurs coûts ", a commenté Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.