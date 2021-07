Le secteur hôtelier français durement touché par le Covid-19 au premier trimestre 2021

(AOF) - Au premier trimestre 2021, 60 % des hôtels de France métropolitaine étaient ouverts et à peine un tiers des chambres offertes étaient occupées. Un an après le début de la crise sanitaire, le nombre de nuitées hôtelières était inférieur de 64 % à la moyenne des deux années précédant la crise sanitaire. Dans la continuité de l'année 2020, l'Île-de-France a concentré la moitié de la baisse nationale. Cette région a enregistré la plus forte baisse de fréquentation hôtelière au premier trimestre 2021, avec - 81 % par rapport à la même période en 2019 et 2018.

Auvergne-Rhône-Alpes a, quant à elle, été pénalisée par la fermeture des remontées mécaniques des stations de sports d'hiver.