Le secteur des vins et spiritueux est rassuré par la fin des surtaxes aux Etats-Unis

(AOF) - Le secteur français des vins et spiritueux est soulagé. Vendredi dernier, les États-Unis ont abandonné les surtaxes de 25% imposées depuis octobre 2019 aux exportations de vins et spiritueux. Ces taxes étaient liées au conflit sur les aides publiques à l'aéronautique.

