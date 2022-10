Le secteur des services en soutien de l'économie française, mais jusqu'à quand ?

(AOF) - L’activité dans le secteur privé a stagné en octobre en France, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50 en octobre, soit un plus bas depuis 19 mois. Il s’était élevé à 51,2 en septembre. Le PMI manufacturier est passé de 47,7 à 47,4 entre septembre et octobre et était attendu à 47. Le PMI des services est passé de 52,9 à 51,3 entre septembre et octobre et était attendu à 51,1.

" Cet arrêt de la croissance a résulté d'un nouvel affaiblissement de la demande, la hausse des prix et le manque croissant de visibilité économique ayant dissuadé les clients de passer commandes, comme en témoigne la troisième baisse mensuelle consécutive des nouvelles affaires " ; a expliqué S&P Global.

Et de préciser : "Les tensions inflationnistes sont en effet restées élevées et nettement supérieures à leur moyenne historique en octobre, les entreprises interrogées ayant signalé une forte augmentation de leurs coûts – particulièrement les dépenses d'énergie –, qu'elles ont répercutée sur les clients au travers d'une hausse de leurs tarifs ".

Parallèlement, les perspectives d'activité se sont repliées, affichant leur plus faible niveau depuis presque deux ans.

" Si le secteur des services français continue de faire preuve d'une certaine robustesse face à la dégradation générale de la conjoncture, il lui sera toutefois bientôt impossible de continuer à porter, à lui seul, la croissance de l'ensemble de l'économie. " a prévenu Joe Hayes, économiste chez S&P Global Market Intelligence.