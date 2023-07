Le secteur des semi-conducteurs en berne, TSMC abaisse son objectif de revenus 2023

(AOF) - Le secteur des semi-conducteurs en Europe recule dans le sillage de l’avertissement de TSMC sur sa croissance en 2023. A Paris, STMicroelectronics (-1,20% à 46,37 euros) et Soitec (-2,51% à 167,25 euros) figurent parmi les principales baisses de l’indice SBF 120. Le fondeur taïwanais, TSMC, anticipe désormais une baisse de 10% de ses revenus contre un recul à un chiffre auparavant indiqué Bloomberg.

"Tout est une affaire de macroéconomie. En fait, la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt a un impact sur la demande dans tous les segments du marché et dans toutes les régions du monde. (...) La reprise économique en Chine est également plus lente que nous l'avions prévu", a déclaré C.C. Wei, Directeur général de TSMC selon Nikkei Asia. "Bien que nous ayons récemment observé une augmentation de la demande liée à l'IA, elle n'est pas suffisante pour compenser le caractère cyclique global de notre activité."

Au deuxième trimestre, son bénéfice net a chuté de 23% à 181,8 milliards de nouveaux dollars taiwanais (5,22 milliards d'euros). Dans le même temps, les revenus ont reculé de 10% à 480,84 milliards de nouveaux dollars taïwanais.

" Notre activité au deuxième trimestre a été affectée par les conditions économiques globales, qui ont freiné la demande du marché final et ont conduit les clients à ajuster leurs stocks ", a commenté Wendell Huang, vice-président et directeur financier de TSMC.