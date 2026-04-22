Le secteur des jeux pourrait dégager 22 milliards de dollars de bénéfices grâce aux réductions de coûts induites par l'IA - Morgan Stanley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rashika Singh

Les outils avancés d'intelligence artificielle pourraient contribuer à réduire les coûts de développement des jeux vidéo de près de la moitié, ce qui permettrait de dégager environ 22 milliards de dollars de bénéfices annuels pour les fabricants de jeux dans le monde entier, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

L'adoption d'outils d'intelligence artificielle pour automatiser des tâches telles que la création d'environnements de jeu, la génération de dialogues et le test de logiciels pourrait permettre de raccourcir les délais de production et de réduire les coûts, ce qui contribuerait à augmenter les marges au fil du temps, a indiqué la maison de courtage dans une note datée de mardi.

Cependant, il ajoute qu'il est peu probable que les gains soient distribués de manière égale dans l'écosystème des jeux.

La société de courtage de Wall Street estime que les dépenses mondiales des consommateurs en matière de jeux vidéo s'élèveront à 275 milliards de dollars cette année, dont environ 20 %, soit 55 milliards de dollars, seront réinvestis dans le développement et l'exploitation des jeux.

Habituellement coûteux et à forte intensité de main-d'œuvre, le développement de jeux pourrait s'alléger grâce à l'IA qui permet de réduire les équipes et d'accélérer les améliorations après le lancement, a ajouté Morgan Stanley.

L'ampleur du développement des jeux modernes est illustrée par Grand Theft Auto VI de Take-Two Interactive TTWO.O , l'un des titres les plus attendus de l'industrie, qui est en cours de développement depuis 2018 environ - cinq ans après la sortie de GTA V. Il est actuellement prévu pour un lancement en novembre 2026 après de multiples retards .

"Nous pensons que la valeur se concentre sur les plateformes à grande échelle et la découverte, en particulier parmi les entreprises disposant de données propriétaires, de propriété intellectuelle et d'opérations en direct", a déclaré la maison de courtage.

Morgan Stanley a ajouté que les plateformes et les opérateurs de jeux, notamment Tencent 0700.HK , Sony 6758.T et Roblox RBLX.N , pourraient être les principaux bénéficiaires, tandis que les grands éditeurs tels que Take-Two, Electronic Arts EA.O et Ubisoft UBIP.PA , qui ont l'envergure nécessaire pour déployer l'IA dans de nombreux titres, pourraient également en profiter, selon Morgan Stanley.

En revanche, les sociétés dont les franchises sont plus faibles, telles que Playtika 8II.F et Netmarble 251270.KS , pourraient être confrontées à une pression plus forte, car l 'IA réduit le coût de production des jeux de taille moyenne, ce qui renforce la concurrence.

"Les moteurs de jeux tels que Unity et Unreal Engine sont confrontés à une issue plus binaire: s'adapter ou être perturbés", a déclaré la société de courtage.

Au-delà des économies de coûts, l'IA pourrait accroître les recettes en prolongeant l'intérêt pour les jeux, en augmentant les dépenses pour le contenu supplémentaire, les achats dans le jeu et les abonnements.

Plutôt que de s'appuyer principalement sur les nouvelles versions, les éditeurs pourraient se concentrer sur l'amélioration des franchises existantes grâce à un contenu piloté par l'IA, ce qui permettrait d'amortir l'impact financier, selon la société de courtage.