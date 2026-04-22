 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le secteur des jeux pourrait dégager 22 milliards de dollars de bénéfices grâce aux réductions de coûts induites par l'IA - Morgan Stanley
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rashika Singh

Les outils avancés d'intelligence artificielle pourraient contribuer à réduire les coûts de développement des jeux vidéo de près de la moitié, ce qui permettrait de dégager environ 22 milliards de dollars de bénéfices annuels pour les fabricants de jeux dans le monde entier, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

L'adoption d'outils d'intelligence artificielle pour automatiser des tâches telles que la création d'environnements de jeu, la génération de dialogues et le test de logiciels pourrait permettre de raccourcir les délais de production et de réduire les coûts, ce qui contribuerait à augmenter les marges au fil du temps, a indiqué la maison de courtage dans une note datée de mardi.

Cependant, il ajoute qu'il est peu probable que les gains soient distribués de manière égale dans l'écosystème des jeux.

La société de courtage de Wall Street estime que les dépenses mondiales des consommateurs en matière de jeux vidéo s'élèveront à 275 milliards de dollars cette année, dont environ 20 %, soit 55 milliards de dollars, seront réinvestis dans le développement et l'exploitation des jeux.

Habituellement coûteux et à forte intensité de main-d'œuvre, le développement de jeux pourrait s'alléger grâce à l'IA qui permet de réduire les équipes et d'accélérer les améliorations après le lancement, a ajouté Morgan Stanley.

L'ampleur du développement des jeux modernes est illustrée par Grand Theft Auto VI de Take-Two Interactive TTWO.O , l'un des titres les plus attendus de l'industrie, qui est en cours de développement depuis 2018 environ - cinq ans après la sortie de GTA V. Il est actuellement prévu pour un lancement en novembre 2026 après de multiples retards .

"Nous pensons que la valeur se concentre sur les plateformes à grande échelle et la découverte, en particulier parmi les entreprises disposant de données propriétaires, de propriété intellectuelle et d'opérations en direct", a déclaré la maison de courtage.

Morgan Stanley a ajouté que les plateformes et les opérateurs de jeux, notamment Tencent 0700.HK , Sony 6758.T et Roblox RBLX.N , pourraient être les principaux bénéficiaires, tandis que les grands éditeurs tels que Take-Two, Electronic Arts EA.O et Ubisoft UBIP.PA , qui ont l'envergure nécessaire pour déployer l'IA dans de nombreux titres, pourraient également en profiter, selon Morgan Stanley.

En revanche, les sociétés dont les franchises sont plus faibles, telles que Playtika 8II.F et Netmarble 251270.KS , pourraient être confrontées à une pression plus forte, car l 'IA réduit le coût de production des jeux de taille moyenne, ce qui renforce la concurrence.

"Les moteurs de jeux tels que Unity et Unreal Engine sont confrontés à une issue plus binaire: s'adapter ou être perturbés", a déclaré la société de courtage.

Au-delà des économies de coûts, l'IA pourrait accroître les recettes en prolongeant l'intérêt pour les jeux, en augmentant les dépenses pour le contenu supplémentaire, les achats dans le jeu et les abonnements.

Plutôt que de s'appuyer principalement sur les nouvelles versions, les éditeurs pourraient se concentrer sur l'amélioration des franchises existantes grâce à un contenu piloté par l'IA, ce qui permettrait d'amortir l'impact financier, selon la société de courtage.

Valeurs associées

ELECTRONIC ARTS
203,5500 USD NASDAQ 0,00%
ROBLOX RG-A
61,275 USD NYSE 0,00%
SONY GROUP
17,970 EUR Tradegate +0,56%
TAKE-TWO INTERACTIVE
217,6500 USD NASDAQ 0,00%
TENCENT HLDG
55,700 EUR Tradegate -0,84%
UBISOFT
5,0880 EUR Euronext Paris -2,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/04/2026 à 15:02:42.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • David Amiel à Paris, le 4 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Carburants: le coût des aides estimé à 180 millions d'euros en mai, indique David Amiel
    information fournie par AFP 22.04.2026 15:19 

    Le coût des nouvelles aides sur le carburant et du prolongement de certaines mesures de soutien coûtera 180 millions d'euros en mai, après 150 millions d'euros en avril, a indiqué mercredi le ministre des Comptes publics, David Amiel. Le Premier ministre, Sébastien ... Lire la suite

  • Le logo de Boeing au Salon du Bourget
    Boeing affiche une perte inférieure aux prévisions au T1
    information fournie par Reuters 22.04.2026 15:15 

    par Dan Catchpole Boeing a fait état mercredi ‌d'une perte nettement inférieure aux prévisions au premier trimestre, signe d'un redressement opérationnel continu après des années ​de crises successives ayant généré une dette colossale. Sur les trois premiers mois ... Lire la suite

  • une chaussure Puma (Crédit: Zakaria Issaad / Unsplash)
    Puma recrute un ancien d'Asics et Nike à la tête de sa division "wholesale"
    information fournie par Zonebourse 22.04.2026 15:11 

    Puma a annoncé mercredi avoir nommé Bertrand Blanc au poste nouvellement créé de vice-président en charge de ses activités de ventes aux distributeurs partenaires (wholesale) afin de redynamiser la division, dont les ventes ont chuté de plus de 17% l'an dernier. ... Lire la suite

  • L'Arena Bercy lors du tournoi olympique masculin de basket, le 10 août 2024 aux Jeux de Paris ( AFP / Paul ELLIS )
    Basket: en 2031, la Coupe du monde à la maison pour la France
    information fournie par AFP 22.04.2026 15:03 

    Un jour "qui restera une grande date": la France a été désignée mercredi pays-hôte de la Coupe du monde masculine de basket en 2031, "une grande fierté" et surtout une grande première dans son histoire. Photo de la star des Bleus Victor Wembanyama, mais aussi de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank