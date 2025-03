Le secteur de la défense dope les Bourses européennes

(AOF) - Les marchés actions européens progressent, soutenus par le secteur de la défense. Le Vieux Continent va devoir augmenter ses dépenses militaires car il ne peut plus compter sur l’aide des Etats-Unis. L'altercation vendredi entre Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky en a apporté une nouvelle preuve. Wall Street s’est en outre redressé vendredi en fin de séance et est de nouveau attendu en hausse. Sur le plan statistique, le léger redressement du secteur manufacturier en Europe en février a été confirmé. Vers 12h15, le CAC 40 gagne 0,73% à 8170,89 points.

Les valeurs de la défense en Europe ont inscrit de nouveaux records en Bourse dans la perspective d’une augmentation des dépenses militaires. Thales (+11,14% à 213 euros) flambe en tête du CAC 40 et Safran gagne 2,48% à 256,30 euros au sein du même indice. Dassault Aviation (+12,58% à 277,40 euros) occupe la tête du SBF 120. 15 jours après le discours à charge du vice-président américain, JD Vance, contre les Européens, l’altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump vendredi, la hausse des budgets militaires est plus que jamais d’une importance vitale en Europe.

Valneva gagne 3,88% à 3,40 euros après avoir fait savoir que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a adopté un avis positif recommandant une autorisation de l'élargissement de l'indication du vaccin Ixchiq aux personnes âgées de douze ans et plus. En juillet dernier, Ixchiq, le vaccin à injection unique de Valneva pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya, avait déjà reçu une autorisation de mise sur le marché en Europe pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Plus forte hausse du marché SRD, Claranova flambe de 25,82% à 2,31 euros grâce à l'annonce de discussions en vue de céder sa division PlanetArt. L'entreprise informatique française est entrée en discussions exclusives avec le fonds Atlantic Park de General Atlantic Credit et l'équipe de direction de PlanetArt pour racheter cette dernière pour environ 160 millions de dollars américains, sou

Les chiffres macroéconomiques du jour

La contraction du secteur manufacturier français a ralenti en février, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est passé de 45 à 45,8 entre janvier et février. Il était attendu à 45,5, qui était sa première estimation.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,4% en février 2025, contre 2,5% en janvier selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il était attendu à 2,3%, Il est passé de 2,7% à 2,6% pour sa version core, sachant que le consensus s'élevait à 2,5%

" Le secteur manufacturier de la zone euro est resté en récession en février, l'indice des directeurs d'achat pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'étant toutefois redressé à son plus haut niveau depuis deux ans", a indiqué S&P Global. Il signale ainsi la plus faible détérioration de la conjoncture dans ce secteur depuis le début de l'année 2023. Le PMI pour le secteur manufacturier est passé de 46,6 à 47,6 entre janvier et février. Il était attendu à 47,3, qui était sa première estimation.

La contraction du secteur manufacturier allemand a marqué le pas en février, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est passé de 45,5 à 46,5 entre janvier et février. Il était attendu à 46,1, qui était sa première estimation.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat manufacturier pour février sera dévoilé à 15h45 avant l'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier pour février et les dépenses de construction en janvier à 16h00.

Vers 12h10, l'euro avance de 0,58% à 1,0445 dollar.