Le secteur de l'énergie retrouve des couleurs

Les ETFs permettant de s'exposer au secteur de l'énergie ont profité hier de leur plus forte collecte depuis mi-avril.

Le segment TrackInsight dédié aux ETFs permettant de s'exposer au secteur de l'énergie a bondi de 5,35% hier et a profité d'une forte collecte de $ 144 millions enregistrée sur le marché primaire. Il s'agit de la plus forte collecte depuis mi-avril. Les sociétés du secteur de l'énergie ont bénéficié de la hausse des prix du pétrole hier qui ont atteint leurs plus hauts depuis mars en raison du regain d'optimisme des investisseurs au sujet de la reprise économique. Malgré ce rebond, la performance cumulée de ce segment en 2020 reste largement négative, à -35,4%. Cependant, les investisseurs gardent un œil attentif sur l'évolution des prix du pétrole dans la mesure où le secteur de l'énergie pourrait être une opportunité d'investissement intéressante pour le futur en cas de reprise économique.

