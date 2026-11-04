Le secteur de l'énergie recule alors que la victoire écrasante des démocrates réduit la prime de risque liée à la guerre en Iran

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(Actualités)

4 novembre - ** Le secteur de l'énergie du S&P 500

.SPNY recule de 3%, les cours du pétrole ayant baissé de 2,5%

** Les démocrates ont pris le contrôle du Congrès américain aux dépens des républicains du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat, ce qui a réduit la prime de risque liée à une nouvelle escalade de la guerre en cours avec l'Iran

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 reculent de 2,54% à 100,97 $/baril, tandis que les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate CLc1 baissent de 2,57% à 93,62 $/baril O/R

** "Ce qui est clair, c’est que l’importante prime de risque s’est pour l’instant dissipée, Trump ayant renoncé à ses menaces de frappes immédiates contre l’Iran après les élections de mi-mandat aux États-Unis" — Bjarne Schieldrop, analyste en chef des matières premières chez SEB Research

** Le géant pétrolier ExxonMobil XOM.N recule de 2,9%, tandis que Chevron CVX.N perd environ 2,6%

** Williams Companies WMB.N , Marathon Petroleum MPC.N et Texas Pacific Land TPL.N figurent parmi les titres affichant les plus fortes baisses en pourcentage de l’indice énergétique

** Les producteurs de pétrole et de gaz Diamondback Energy

FANG.O , ConocoPhillips COP.N , Occidental Petroleum OXY.N , EOG Resources EOG.N et Devon Energy DVN.N reculent de 1,2% à 3,3%

** Les sociétés de services énergétiques pour les champs pétroliers Baker Hughes BKR.O , SLB SLB.N et Halliburton

HAL.N ont reculé de 3% à 4%