Le secteur de l'énergie poursuit sa chute

Comme souligné hier, les valeurs du secteur de l'énergie sont entrées dans une phase baissière depuis quelques jours et cette tendance s'est confirmée hier puisque le segment dédié sur TrackInsight a chuté de 7,72% dans la journée. Depuis le début de la semaine, ce segment a perdu près de 15%, renvoyant ainsi la performance cumulée depuis le début de l'année dans les profondeurs, à -23,26%. Cela s'explique principalement par la chute des cours du pétrole, touchés par les craintes au sujet de la reprise économique menacée par une seconde vague de coronavirus alors que les stocks sont aux plus hauts. Les investisseurs continuent d'être contrariants par rapport aux marchés et ont de nouveau injecté $ 80 millions via le marché primaire, portant ainsi la collecte cumulée pour ce segment sur 2020 au-delà de $ 2,2 milliards et les actifs sous gestion à $ 6,43 milliards.

