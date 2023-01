Le secteur aérien dénonce l'imposition de test Covid aux voyageurs en provenance de Chine

(AOF) - Les compagnies aériennes représentées par A4E (Airlines for Europe) et Iata (International Air Transport Association), ainsi que les aéroports représentés par Aci Europe (Airports Council International), « déplorent » dans un communiqué commun la recommandation adoptée hier conjointement par les États membres de l'UE, qui exige un test Covid-19 négatif pour les passagers voyageant depuis la Chine vers l'UE.

Cette recommandation, estiment les organisations, va à l'encontre de l'évaluation publiée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) le 3 janvier 2023, qui confirme que la vague actuelle en Chine ne devrait pas avoir d'impact sur la situation épidémiologique en Europe. Cela s'explique par le fait que les variants circulant en Chine sont déjà présents sur le vieux continent, ainsi que par l'immunité plus élevée acquise par la population européenne. C'est pourquoi ,selon elles, le test systématique des voyageurs entrants en provenance de Chine " ne peut être considéré comme une mesure scientifiquement fondée et basée sur le risque ".

" Tester les eaux usées des aéroports et des avions en provenance de Chine offre une alternative ", estiment les signataires, promettant que les aéroports et les compagnies aériennes " feront tout leur possible pour faciliter un tel échantillonnage ". Les organisations " attendent avec impatience de pouvoir s'engager davantage avec l'UE sur la réévaluation " des recommandations des autorités sanitaires d'ici la mi-janvier 2023.