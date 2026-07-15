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Le secteur aérien américain exhorte le Congrès à débloquer 20 milliards de dollars pour la modernisation du contrôle aérien
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 22:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secteur aérien américain a exhorté mercredi le Congrès à débloquer 20 milliards de dollars afin de mener à bien un vaste programme visant à moderniser le système de contrôle du trafic aérien américain, qui commence à vieillir, et à réduire les perturbations systémiques des vols.

Une coalition du secteur aéronautique, regroupant notamment des compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques et des syndicats, a déclaré que ces 20 milliards de dollars étaient nécessaires pour remplacer ou moderniser des centaines d'installations de contrôle aérien vieillissantes, déployer des technologies de pointe pour les contrôleurs et développer des outils avancés de gestion du trafic aérien afin d'améliorer la sécurité et de réduire les retards.

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