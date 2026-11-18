Le secrétaire aux Transports Duffy affirme que les États-Unis prennent des mesures pour éviter de futures perturbations dans le secteur aérien

Le secrétaire américain aux Transports, Sean Duffy, a déclaré mercredi qu'un problème de routeur ayant entraîné l'arrêt complet du trafic aérien à l'échelle nationale aurait dû être identifié plus rapidement et que les autorités prenaient des mesures pour éviter de nouvelles perturbations.

"Nous en avons tiré de nombreux enseignements, notamment en matière de performance de certains de nos sous-traitants, et nous nous penchons actuellement de manière approfondie sur ces questions", a déclaré M. Duffy lors d’une intervention dans le podcast en ligne "The Morning Meeting".

M. Duffy a indiqué qu’un routeur Juniper installé par L3Harris Technologies LHX.N dans un site isolé de l’Arkansas avait provoqué vendredi un arrêt des vols à l’échelle nationale qui a duré près de cinq heures, le plus long aux États-Unis depuis les attentats du 11 septembre 2001 .

"L’équipe chargée de surveiller le réseau pour détecter tout problème, l’isoler et le supprimer du réseau — c’est essentiel dans ce type de travail", a déclaré M. Duffy. "Ce problème n’a pas été identifié assez rapidement. Il n’a pas été isolé assez rapidement. Nous travaillons actuellement à trouver des solutions pour y remédier."

L3Harris n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

M. Duffy a précisé que l’installation des 68 routeurs précédents, fabriqués par Juniper Networks ( HPE.N , filiale de Hewlett Packard Enterprise), n’avait posé aucun problème. Il a toutefois indiqué que l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) avait suspendu les installations de routeurs Juniper, tandis que les tests se poursuivent dans un laboratoire de L3Harris en Floride, en présence de représentants de la FAA, de Cisco CSCO.O , et du FBI.

M . Duffy a demandé au Congrès d’approuver rapidement une enveloppe supplémentaire de 50 milliards de dollars afin de mener à bien les modernisations de grande envergure du système de contrôle aérien américain et des aéroports, qui sont vieillissants, après que les législateurs ont approuvé l’année dernière une enveloppe de 12,5 milliards de dollars. Certains législateurs sont favorables à une enveloppe plus modeste, destinée spécifiquement aux améliorations en matière de sécurité.

L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a assumé la responsabilité de l’interruption des vols au sol qui a perturbé les projets de voyage d’un million de voyageurs.

"Je suis le principal responsable. J’en assume l’entière responsabilité", a déclaré M. Bedford lors d’un forum organisé par le journal The Hill. "J’ai été engagé pour mener à bien cette mission. Alors, si l’on doit blâmer quelqu’un, blâmez-moi. Blâmez-moi."