Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent frappera le dernier penny à la Monnaie de Philadelphie
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 17:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La fabrication d'un penny coûte 3,69 cents, selon le Trésor

*

Les pennies ont toujours cours légal et resteront en circulation

*

L'arrêt de la production de pennies permettra à la Monnaie américaine d'économiser 56 millions de dollars par an, selon le Trésor

(Ajout du commentaire d'un professeur de l'UA (paragraphe 5) et de Frank Lucas (paragraphes 14-15) par Andrea Shalal

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le trésorier Brandon Beach se rendront mercredi à la Monnaie de Philadelphie pour superviser la production de la dernière pièce d'un cent en circulation, ou penny, dont chacun coûte près de 4 cents, a indiqué le Trésor.

Le président américain Donald Trump a déclaré en février qu'il ordonnait au Trésor de mettre fin à ce qu'il a appelé le "gaspillage" de la frappe de pennies, ce qui a incité les stations-service, les chaînes de restauration rapide et les grandes surfaces à ajuster les prix et à arrondir les transactions en espèces .

Le Trésor a déclaré que l'augmentation des coûts de production et l'évolution rapide des habitudes de consommation et de la technologie avaient rendu la production de pennies "financièrement intenable" et inutile, notant que chaque penny coûte aujourd'hui 3,69 cents à fabriquer, contre 1,42 cents il y a dix ans.

La suspension de leur production devrait permettre à la Monnaie américaine d'économiser environ 56 millions de dollars par an, selon le Trésor. Les pennies continueront d'avoir cours légal et on estime à 300 milliards le nombre de pennies en circulation, "ce qui dépasse largement la quantité nécessaire au commerce", a précisé le Trésor.

"Il est triste de voir disparaître le penny, mais c'était inévitable compte tenu de l'augmentation des coûts", a déclaré Gabriel Mathy, professeur à l'American University, ajoutant que la pièce américaine emblématique resterait en circulation pendant un certain temps, bien que les gens puissent commencer à accumuler les pennies."

Les États-Unis se joignent à d'autres pays, dont le Canada , l'Australie, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, pour éliminer progressivement leurs pièces de moindre valeur, arrondissant les transactions en espèces aux cinq cents les plus proches, tout en maintenant l'exactitude des paiements électroniques.

Le penny a été émis pour la première fois par le gouvernement en 1793. Depuis 1909, le profil du président Abraham Lincoln orne l'avers de la pièce fabriquée en zinc et en cuivre.

Au cours de l'exercice 2024, les pennies ont représenté 57 % - ou 3,2 milliards - de la production totale de la Monnaie, qui s'est élevée à 5,61 milliards de pièces de circulation. La Monnaie continuera à produire des versions de collection du penny en quantités limitées, a déclaré le Trésor.

Les partisans du penny ont fait valoir qu'il contribue à maintenir les prix à la consommation à un niveau plus bas et qu'il est une source de revenus pour les organisations caritatives.

Pour de nombreux Américains, cependant, la pièce est devenue une nuisance qui finit par être jetée dans les tiroirs, les bocaux et les tirelires.

L'American Bankers Association a déclaré le mois dernier qu'un ralentissement de la production cette année avait créé des problèmes d'approvisionnement localisés, en particulier dans les régions où les terminaux utilisés par les banques pour déposer les pièces excédentaires ont été fermés.

Elle a ajouté que le secteur bancaire encourageait les consommateurs à vérifier s'il y a des pennies dans leur maison, leur voiture ou leur bocal à pièces et à les apporter aux banques, aux détaillants ou aux kiosques à pièces afin de contribuer à alléger les problèmes d'approvisionnement.

La décision d'éliminer ou non la pièce de un cent reviendrait au Congrès et au président, a déclaré le groupe bancaire, soulignant que la Constitution des États-Unis conférait au Congrès le pouvoir de battre monnaie.

Le représentant républicain Frank Lucas a déclaré qu'il travaillait avec la présidente de la Conférence de la Chambre des représentants, Lisa McLain, sur une législation bipartisane visant à remédier au coût élevé de la production de pièces de monnaie.

"C'est la 19e année consécutive que le gouvernement des États-Unis perd de l'argent en produisant la pièce d'un cent et la pièce de cinq cents", a déclaré Frank Lucas dans un communiqué transmis à Reuters. "Notre projet de loi bipartisan fait son chemin à la Chambre pour répondre à l'appel du président Trump et faire baisser les coûts pour le contribuable."

