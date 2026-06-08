Le scrutin présidentiel au Pérou se resserre, les marchés boursiers reculent alors que le dépouillement entre dans sa deuxième journée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de l'analyste et de la chute du cours de la devise aux paragraphes 5 à 7, ainsi que du commentaire de Fujimori au paragraphe 9)

* Les Péruviens ont voté dimanche; le décompte final est attendu d'ici juillet

* Selon le décompte officiel, Fujimori recueille 50,01% des voix et Sanchez 49,99%

par Alexander Villegas et Marco Aquino

Le député de gauche Roberto Sanchez talonnait la conservatrice Keiko Fujimori dans la course à la présidence du Pérou lundi, alors que le dépouillement officiel des votes se poursuivait pour la deuxième journée consécutive, entraînant une baisse des marchés et des actions minières. Avec environ 94% des votes dépouillés, le score de Fujimori a reculé à 50,01%, tandis que celui de Sanchez est passé à 49,99%. Les électeurs ont voté dimanche dans le cadre de l'élection sur fond de virage à droite en Amérique latine.

Sanchez a gagné du terrain depuis dimanche soir dans le dépouillement, alors que les bulletins des régions rurales du Pérou continuent d'être comptés.

S'adressant aux journalistes devant son domicile à Lima lundi, Fujimori a déclaré qu'elle était sereine et a appelé à la patience.

“Nous allons attendre jusqu'au dernier vote et c'est ce que j'espère que tous les Péruviens feront. J'ai beaucoup d'espoir”, a déclaré Fujimori.

Sanchez s'est engagé à mener une refonte en profondeur du système économique péruvien, qui s'est révélé résilient malgré les troubles politiques du pays.

Les actions des entreprises péruviennes cotées aux États-Unis ont reculé. Le titre de la société minière Buenaventura a chuté de 1,7%, tandis que Credicorp a perdu 4,9%. Intercorp Financial Services a reculé de 2,0% et l'ETF iShares MSCI Peru and Global Exposure a baissé de 1,5%.

Le sol, la monnaie péruvienne, a également reculé de 1,3%.

“Les marchés n'aiment jamais l'incertitude, et ce résultat serré risque d'exercer une pression sur les actifs péruviens”, a déclaré Alexander Robey, gestionnaire de portefeuille spécialisé dans la dette des marchés émergents chez Allianz Global Investors, ajoutant que les marchés avaient fini par privilégier une victoire de Fujimori ces dernières semaines.

“Nous nous attendons à des pressions sur les marchés péruviens jusqu’à ce que le décompte des voix soit finalisé. Plus précisément, si Roberto Sanchez l’emporte, nous prévoyons que les investisseurs intégreront une prime de risque plus élevée – des écarts de crédit plus importants, des rendements obligataires locaux plus élevés et un sol péruvien plus faible”, a déclaré Robey. Outre les modifications constitutionnelles, Sanchez a proposé de réformer les grandes concessions minières. Le Pérou est le troisième producteur mondial de cuivre et un important producteur d’or, d’argent et de zinc.

Fujimori disposait d’une légère avance dans les sondages à la sortie des urnes et les premiers résultats, mais son avance s’est amenuisée à mesure que le dépouillement touchait à sa fin.

Un premier décompte par l'institut de sondage Ipsos, qui a prédit avec précision les résultats des élections précédentes, montrait Sanchez en tête avec 50,3% des voix contre 49,7% pour Fujimori. Les représentants d'Ipsos ont déclaré que le résultat restait trop serré pour être tranché.

L'autorité électorale péruvienne, l'ONPE, a indiqué que le dépouillement complet devrait être achevé d'ici juillet.

Fujimori, qui avait auparavant tenté de se distancier des politiques autoritaires et répressives de son père, a remporté le premier tour des élections en avril en s'appuyant sur son héritage.

Les électeurs péruviens ont exprimé leur inquiétude face à la criminalité. Les taux d'homicides et d'extorsion ont grimpé en flèche, entraînant des manifestations généralisées et la destitution de l'ancienne présidente Dina Boluarte.

Les troubles politiques au Pérou ont entraîné un véritable tourniquet de présidents. Le vainqueur de l'élection deviendra le neuvième président du Pérou au cours de la dernière décennie. Le Congrès a destitué trois présidents au cours des cinq dernières années.

C'est la quatrième fois que Fujimori se présente au second tour de l'élection présidentielle. En 2021, elle avait perdu face à Pedro Castillo, avec environ 45 000 voix d'écart, soit un peu plus de 0,2%.

Le Chili, l'Argentine, le Costa Rica et l'Équateur ont tous élu des présidents de droite lors de leurs dernières élections, et la Bolivie a mis fin à deux décennies de régime socialiste lors du scrutin présidentiel de l'année dernière.