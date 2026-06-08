Le scrutin présidentiel au Pérou se resserre, les marchés boursiers reculent alors que le dépouillement entre dans sa deuxième journée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation dans un contexte de resserrement de la course et de réaction des marchés) par Alexander Villegas et Marco Aquino

Le député de gauche Roberto Sanchez rattrapait son retard sur la conservatrice Keiko Fujimori dans la course à la présidence du Pérou lundi, entraînant une baisse des marchés et des actions minières alors que le dépouillement officiel entamait sa deuxième journée.

Avec environ 93 % des votes dépouillés, l'avance de Fujimori s'était réduite à 50,07 %, tandis que Sanchez remontait à 49,93 %. Sanchez gagne du terrain depuis dimanche soir, alors que le dépouillement des votes des régions rurales du Pérou se poursuit.

Sanchez a promis une refonte en profondeur du système économique péruvien, qui s'est révélé résilient malgré les troubles politiques du pays.

Les actions des sociétés péruviennes cotées aux États-Unis étaient en baisse. Le titre de la société minière Buenaventura a chuté de 3 %, tandis que Credicorp reculait de 4,8 %. Intercorp Financial Services a perdu 2,8 % et l'ETF iShares MSCI Peru and Global Exposure a reculé de 1,4 %.

Outre la réforme de la Constitution, Sanchez a proposé de réformer les grandes concessions minières.

Le Pérou est le troisième producteur mondial de cuivre et un important producteur d'or, d'argent et de zinc.

Fujimori avait une légère avance dans les sondages à la sortie des urnes et les premiers résultats, mais son avance s'est amenuisée à mesure que le dépouillement touchait à sa fin.

Un premier décompte réalisé par l'institut de sondage Ipsos, qui a prédit avec précision les résultats des élections précédentes, donnait Sanchez en tête avec 50,3 % des voix contre 49,7 % pour Fujimori. Les représentants d'Ipsos ont déclaré que le résultat restait trop serré pour être définitivement arrêté.

L'autorité électorale péruvienne, l'ONPE, a indiqué que le dépouillement complet devrait être achevé d'ici juillet.

Ce résultat fait écho au second tour de 2021, lorsque Fujimori et Pedro Castillo avaient obtenu respectivement environ 50,1 % et 49,9 % des voix et que la proclamation des résultats s'était éternisée pendant des semaines.