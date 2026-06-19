Le scientifique américain John Jumper quitte Google DeepMind pour rejoindre Anthropic

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John Jumper, chercheur scientifique senior, a annoncé vendredi qu’il quittait Google DeepMind pour rejoindre la start-up spécialisée dans l’IA Anthropic. Il s’agit du dernier départ très médiatisé au sein de la division de recherche et développement en IA de ce géant de la technologie. M. Jumper, qui a remporté un prix Nobel aux côtés de Demis Hassabis de Google en 2024 , est surtout connu pour être le co-créateur d’AlphaFold , une IA révolutionnaire qui a prédit plus de 200 millions de structures protéiques, permettant ainsi de gagner des années dans la recherche biologique et médicale.

“Après près de neuf ans, j’ai décidé de quitter Google DeepMind pour rejoindre Anthropic”, a déclaré M. Jumper dans un message publié sur X.

Les géants de la technologie, notamment Meta META.O et Alphabet GOOGL.O , ainsi que les start-ups spécialisées dans l’IA telles qu’Anthropic et OpenAI, sont engagés dans une guerre acharnée pour recruter les meilleurs talents, se disputant les chercheurs d’élite alors qu’ils se livrent à une course effrénée pour développer des systèmes d’IA de nouvelle génération.

Le départ surprise de M. Jumper intervient quelques jours seulement après que Noam Shazeer, vice-président de l’ingénierie chez Google et co-responsable de ses modèles d’IA Gemini, a annoncé qu’il quittait l’entreprise pour rejoindre OpenAI, qui s’apprête à entrer en bourse.

“Ce que nous avons accompli avec AlphaFold a changé le monde et a montré à la communauté scientifique ce qu’il était possible de faire avec l’IA dans les domaines de la science et de la médecine, ouvrant la voie aux bienfaits que l’IA peut apporter à l’humanité”, a déclaré Hassabis en réponse au message de Jumper.

Selon sa page LinkedIn, M. Jumper occupe le poste de vice-président et d’ingénieur émérite chez Google DeepMind. Il rejoint Anthropic à un moment où la start-up est engagée dans une bataille juridique et réglementaire aux enjeux considérables avec le gouvernement américain.

Anthropic organise un événement scientifique le 30 juin. La start-up n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant le nouveau poste de M. Jumper.

Dans son message sur X, John Jumper a décrit Google DeepMind comme un “endroit spécial” et a fait part de son intérêt continu pour ses futures découvertes.

“Nous sommes reconnaissants à John pour ses contributions significatives aux travaux de Google DeepMind visant à faire progresser la science et l’IA. Nous lui souhaitons bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière”, a déclaré un porte-parole de Google DeepMind à Reuters dans une réponse envoyée par e-mail.