Le scandale Nvidia pourrait raviver les tensions commerciales entre Washington et Pékin

À ce stade, tout le monde est au courant du scandale autour de Jensen Huang, l'ancien PDG de Nvidia, qu'il dirigeait depuis plus de trente ans. Ce que le marché n'anticipe peut-être pas encore pleinement, ce sont les possibles conséquences géopolitiques de cette affaire si les soupçons des services de renseignement américains concernant Alice Huang, l'ancienne dirigeante de Megaspeed avec laquelle Jensen Huang entretenait une relation, venaient à être confirmés. Washington la soupçonne d'avoir travaillé pour les services de renseignement chinois, des accusations qui restent toutefois non démontrées publiquement et que Pékin conteste.

L'affaire commence d'ailleurs à faire des remous au sein même de l'administration Trump, où les divergences sur la politique d'exportation des semi-conducteurs apparaissent désormais au grand jour. Interrogé sur CNBC, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a révélé que son département, tout comme ceux de la Défense et des Affaires étrangères, ainsi que le bureau du représentant américain au Commerce, réclamaient depuis plusieurs mois l'inscription de Megaspeed sur la liste noire américaine. Mais il a pris soin de rappeler que cette décision relevait du département du Commerce, dirigé par l'homme d'affaire Howard Lutnick. Selon Reuters, certains responsables de la Maison-Blanche discuteraient de l'éventuel départ de ce dernier.

Au coeur de cette querelle se trouve donc Megaspeed, une entreprise singapourienne spécialisée dans la location de puissance de calcul, soupçonnée d'avoir facilité l'accès d'entreprises chinoises aux processeurs américains les plus avancés. Des liens commerciaux et financiers avec Alibaba ont notamment été documentés, tandis que Reuters rapporte que plusieurs laboratoires chinois d'IA cherchent désormais à sécuriser davantage de puissance de calcul Nvidia à l'étranger, craignant que Washington ne finisse par fermer cette voie d'accès.

Or, le départ de Jensen Huang pourrait justement changer la donne. L'ancien patron de Nvidia était l'un des principaux défenseurs d'un assouplissement des restrictions commerciales avec la Chine, estimant qu'il valait mieux maintenir les entreprises chinoises dépendantes des technologies américaines plutôt que de les pousser à développer leurs propres alternatives. Son absence pourrait donc donner davantage de poids aux partisans d'une ligne plus dure à Washington.

Si les soupçons d'espionnage étaient confirmés, l'administration Trump pourrait ainsi être tentée de durcir les restrictions à l'exportation des semi-conducteurs américains les plus avancés vers la Chine, tout en s'attaquant aux centres de données étrangers qui permettent aux entreprises chinoises d'accéder à ces technologies à distance.

Mais une telle décision ne resterait probablement pas sans réponse de Pékin, qui dispose lui aussi de moyens de pression. La Chine pourrait notamment durcir ses restrictions à l'exportation sur les terres rares et les minéraux critiques, dont l'Occident dépend pour de nombreuses industries, de l'automobile à la défense.

Autrement dit, ce qui était initialement un scandale autour du patron de Nvidia pourrait finir par raviver les tensions commerciales entre les deux premières puissances mondiales. La rencontre prévue entre Donald Trump et Xi Jinping les 18 et 19 novembre, en marge du sommet de l'APEC à Shenzhen, pourrait donner de premières indications sur la volonté des deux dirigeants de contenir cette nouvelle source de tensions.

Pour l'industrie des semi-conducteurs, le calendrier ne pourrait guère être moins favorable. Après plusieurs semaines de correction boursière et de doutes grandissants sur la rentabilité des investissements massifs dans l'intelligence artificielle, une nouvelle escalade commerciale viendrait ajouter une incertitude supplémentaire. Un durcissement des restrictions américaines priverait certains fabricants de puces d'une partie de leurs débouchés, tandis que d'éventuelles représailles de Pékin sur les terres rares pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le paradoxe serait donc que le départ de Jensen Huang, qui défendait depuis des années le maintien des relations commerciales avec la Chine, finisse par accélérer la fermeture de ce marché aux entreprises américaines. Et pour un secteur dont les valorisations reposent encore largement sur des perspectives de croissance particulièrement ambitieuses, cette éventualité pourrait devenir un nouveau sujet d'inquiétude pour les investisseurs.