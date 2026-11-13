Le scandale Nvidia fissure le gouvernement Trump

Un ministre américain est-il resté les bras croisés face à la contrebande de puces pour l'IA de dernière génération ? ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Un ministre américain est-il resté les bras croisés face à la contrebande de puces pour l'IA de dernière génération ? Le scandale autour du géant de la tech Nvidia et son patron démissionnaire Jensen Huang prend une nouvelle tournure vendredi.

Le ministre américain des Finances Scott Bessent a publiquement pris ses distances avec un de ses collègues, fissurant l'unité qui prévalait jusqu'ici dans le gouvernement de Donald Trump, au moins en façade.

M. Bessent a regretté que des puces de dernière génération Nvidia aient pu fuiter vers la Chine et en a rejeté la responsabilité sur le ministère du Commerce, dirigé par Howard Lutnick.

"Le président Trump a clairement indiqué que la Chine ne devait pas recevoir de puces Nvidia" de pointe, a déclaré le secrétaire au Trésor, son titre officiel, dans une interview à CNBC.

Le ministre américain des Finances Scott Bessent (g) et le ministre américain du Commerce Howard Lutnick dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 6 août 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Il a jugé "frustrantes" les "fuites" de ces composants stratégiques vers Megaspeed, la société au cœur du scandale d'espionnage impliquant l'ex-patron de Nvidia Jensen Huang, démissionnaire.

Selon Scott Bessent, plusieurs services gouvernementaux, dont son ministère, plaidaient "depuis plusieurs mois" pour bloquer les exportations vers cette entreprise, mais la responsabilité en revenait au ministère du Commerce, qui ne l'a pas fait.

Alice Huang, ancienne directrice de Megaspeed, est soupçonnée par le renseignement américain d'être une espionne à la solde de Pékin et d'avoir eu une relation extraconjugale avec Jensen Huang afin de lui soutirer des secrets d'entreprise.

Sous couvert d'acheter du matériel informatique pour ses centres de données en Asie du Sud-Est, Megaspeed est aussi suspectée d'avoir aidé Pékin à contourner les restrictions d'exportation américaines en envoyant des puces Nvidia en Chine.

Image tirée d'une séquence vidéo de CTI, obtenue via l'AFPTV le 9 novembre 2026, montrant Alice Huang (d), une cadre chinoise liée à Megaspeed, entreprise spécialisée dans les centres de données, lors d'un dîner organisé par Jensen Huang (g, de dos), PDG de Nvidia, dans un restaurant à Taipei le 22 mai 2025, à Taïwan ( CTI / - )

Ces restrictions, qui visent à empêcher Pékin de rattraper les États-Unis dans la course à l'IA, sont chapeautées par le ministère du Commerce, a mis en avant Scott Bessent.

"Vous devriez les interroger sur leurs processus internes", a-t-il lancé au journaliste qui l'interviewait sur CNBC.

"Trésor national"

M. Lutnick doit prochainement être auditionné par des parlementaires, l'opposition démocrate voulant notamment savoir pourquoi il n'a pas agi pour éviter que les semi-conducteurs les plus avancés tombent entre de mauvaises mains, s'il était informé des liens entre Jensen Huang et Alice Huang.

Le logo de Megaspeed à Singapour, le 10 novembre 2026 ( AFP / Taryn NG )

Plusieurs médias américains ont rapporté que Scott Bessent avait récemment interpellé Howard Lutnick sur l'absence de restrictions en place contre Megaspeed lors d'une réunion à la Maison Blanche.

M. Bessent n'a pas démenti vendredi devant CNBC, refusant seulement de "répéter une conversation" tenue au siège de l'exécutif.

Howard Lutnick, un financier milliardaire âgé de 65 ans, est un ami de longue date de la famille Trump.

Il a été parmi les principaux donateurs en faveur de Donald Trump et a pris la tête de l'équipe chargée de la transition après la victoire du républicain en novembre 2024, avant d'être nommé secrétaire au Commerce en janvier 2025. Il convoitait le poste de Scott Bessent.

Lors d'une réunion du G20 aux États-Unis début septembre, consacrée à l'innovation et aux bouleversements de l'IA, M. Lutnick avait décrit Jensen Huang comme un véritable "trésor national" des États-Unis.

Le ministre américain du Commerce, Howard Lutnick lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion ministérielle du G20 sur l’innovation, le 2 septembre 2026 à Chapel Hill, en Caroline du Nord ( AFP / Matt RAMEY )

"Votre entreprise nous conduit sur une voie qu'aucun d'entre nous, dans sa jeunesse, n'aurait crue possible", avait-il dit à M. Huang.

Lors de son interview vendredi, Scott Bessent a souligné que Nvidia, premier concepteur mondial de puces pour l'IA, aurait dû s'assurer que ses produits les plus avancés ne pouvaient pas être détournés par des "sociétés écrans".