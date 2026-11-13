Le scandale Nvidia divise le gouvernement Trump

Un ministre américain est-il resté les bras croisés face à la contrebande de puces pour l'IA de dernière génération ? ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Un ministre de Trump est-il resté les bras croisés face à la contrebande de puces pour l'IA ? Le scandale autour du géant de la tech Nvidia et son patron démissionnaire Jensen Huang a pris une tournure très politique vendredi.

Le ministre des Finances Scott Bessent a publiquement pris ses distances avec un de ses collègues, fendant l'unité qui prévalait jusqu'ici dans l'exécutif américain, au moins en apparence.

M. Bessent a regretté que des puces de dernière génération Nvidia aient pu arriver en Chine et a rejeté la responsabilité sur le ministère du Commerce, dirigé par Howard Lutnick.

Dans une interview à la chaîne économique américaine CNBC, le secrétaire au Trésor, son titre officiel, a jugé "frustrante" la "fuite" de ces composants stratégiques vers Megaspeed.

Le ministre américain des Finances Scott Bessent (g) et le ministre américain du Commerce Howard Lutnick dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 6 août 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

L'entreprise basée à Singapour, au cœur du scandale d'espionnage impliquant Jensen Huang, est suspectée d'être une société écran ayant détourné les puces Nvidia de pointe au profit de la Chine.

Selon Scott Bessent, plusieurs services gouvernementaux plaidaient "depuis plusieurs mois" pour bloquer les exportations vers Megaspeed. Il a souligné qu'une telle décision relevait du ministère du Commerce, qui s'est abstenu.

"Bouc émissaire" ?

Interrogé sur le cas Lutnick, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio n'a pas répondu vendredi lors d'un point presse.

Sollicitée par l'AFP, la Maison Blanche n'a pas donné suite.

La flèche décochée par Scott Bessent intervient une semaine après la débâcle essuyée par le Parti républicain aux élections législatives de mi-mandat.

Washington restreint les exportations des puces les plus puissantes pour empêcher Pékin de rattraper les États-Unis dans la course à l'IA, un enjeu considéré comme relevant de la sécurité nationale.

L'ancienne directrice de Megaspeed Alice Huang est soupçonnée par le renseignement américain d'être une espionne à la solde de Pékin - ce que la Chine dément - et d'avoir eu une relation intime avec Jensen Huang de nature à compromettre des secrets d'entreprise.

Image tirée d'une séquence vidéo de CTI, obtenue via l'AFPTV le 9 novembre 2026, montrant Alice Huang (d), une cadre chinoise liée à Megaspeed, entreprise spécialisée dans les centres de données, lors d'un dîner organisé par Jensen Huang (g, de dos), PDG de Nvidia, dans un restaurant à Taipei le 22 mai 2025, à Taïwan ( CTI / - )

Mastodonte au poids financier considérable dans le secteur de la tech, Nvidia est le premier concepteur mondial de puces pour l'IA.

M. Huang, qui a reconnu son infidélité, a été acculé à la démission jeudi. Il s'est vu reprocher un autre écart extraconjugal, avec au moins une subordonnée.

Lui et le ministre Lutnick doivent être prochainement auditionnés par des parlementaires américains.

Un député démocrate du Missouri (centre), Emanuel Cleaver, estime que le Congrès devrait "enquêter" plus largement.

"Il est clair que le gouvernement essaie de transformer Howard Lutnick en bouc émissaire. (...) Pourquoi le président a-t-il permis au ministre du Commerce de continuer les ventes (de puces de dernière génération, NDLR) ?" interroge-t-il sur X.

"Trésor national"

Le logo de Megaspeed à Singapour, le 10 novembre 2026 ( AFP / Taryn NG )

Le New York Times a rapporté que Donald Trump lui-même avait été mis au courant, il y a plusieurs mois, des risques posés par la relation entre Alice Huang et Jensen Huang (qui n'ont pas de lien de parenté).

Le chef d'État n'a pas pour autant pris ses distances avec le ponte de la tech. Jensen Huang était jusqu'ici considéré comme son conseiller informel en matière d'IA, que Trump défend avec ferveur malgré l'impopularité croissante des centres de données aux États-Unis.

Howard Lutnick, un milliardaire de la finance âgé de 65 ans, est de son côté un ami de longue date de la famille Trump.

Le ministre américain du Commerce, Howard Lutnick lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion ministérielle du G20 sur l’innovation, le 2 septembre 2026 à Chapel Hill, en Caroline du Nord ( AFP / Matt RAMEY )

Il a été l'un des principaux donateurs de la campagne de l'ex-promoteur immobilier et a pris la tête de l'équipe chargée de la transition après sa victoire à la présidentielle fin 2024. M. Lutnick a été nommé ministre du Commerce en janvier 2025. Il convoitait le poste de Scott Bessent.

Lors d'une réunion du G20 aux États-Unis début septembre, Howard Lutnick avait décrit Jensen Huang comme un véritable "trésor national" pour les États-Unis.