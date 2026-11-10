Le scandale Nvidia bouscule le Web Summit

Des robots androïdes dansent lors de la cérémonie d'ouverture du Web Summit à Lisbonne, le 9 novembre 2026 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Les soupçons d'espionnage chinois qui éclaboussent le patron de Nvidia étaient dans tous les esprits mardi au Web Summit de Lisbonne, certains acteurs de la tech estimant que la crise qui touche le géant américain des puces dédiées à l'intelligence artificielle (IA) pourrait au final bénéficier à l'ensemble du secteur.

"A courte échéance, il va y avoir des turbulences sur le cours de l'action et en termes d'organisation du management", a anticipé Larry Li, fondateur du fonds d'investissement californien Amino Capital. Mais il ajoute que cela pourrait être "le bon moment pour d'autres acteurs prennent de l'ampleur", a-t-il ajouté citant des concurrents américains comme Qualcomm, Google et AMD.

"Je n'aime pas une situation de monopole", a-t-il ajouté en marge du salon, qui a réuni pour son ouverture des milliers de participants circulant dans les allées, équipés d'un parapluie pour affronter les pluies diluviennes touchant la capitale du Portugal.

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, a reconnu dimanche une liaison avec une cadre chinoise que le renseignement américain soupçonne de travailler pour Pékin, qui dément.

Or, le destin du secteur de l'IA est grandement lié à celui du groupe de Santa Clara (Californie), qui contrôle près de 90 % du marché des puces utilisées pour entraîner et faire fonctionner ses modèles.

Nvidia a, par ailleurs, engagé plusieurs centaines de milliards de dollars chez ses propres clients, sous forme de participations, prêts ou garanties.

"Le héros ou le méchant"

Tao Zhang, cofondateur de Manus AI, participe à la cérémonie d'ouverture du Web Summit à Lisbonne, le 9 novembre 2026 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Plus offensif, Matthew Prince, directeur général de Cloudflare, fournisseur américain de services en ligne, a dénoncé les tactiques mises en oeuvre, selon lui, par Nvidia pour dominer le marché des semi-conducteurs.

"Ils ont beaucoup fait pour contrôler l'accès à la mémoire, (...) l'accès à l'espace des centres de données", a-t-il lancé lundi sur scène.

"L'avenir dira si Jensen était le héros ou le méchant" et "si certaines des mesures prises par Nvidia pour consolider sa position dominante sur le marché ont réellement contribué à nous permettre de tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle, ou si elles relevaient d'une simple stratégie d'optimisation financière", a-t-il poursuivi.

Preuve de la prudence des investisseurs, le cours de l'action de Nvidia a perdu plus de 4 % lundi à la Bourse de New York, et cédait encore plus de 5 % mardi à 16H00 GMT.

Alternatives chinoises

Certains représentants de la tech chinoise, venus en nombre, mettent aussi en avant les alternatives au mastodonte américain des puces.

Nvidia "est en quelque sorte le socle de l'IA moderne mais, aujourd'hui, nous voyons apparaître des types de puces plus diverses, non seulement en provenance des États-Unis, mais aussi de Chine", a détaillé auprès de l'AFP, YuanKang Zhang, re

Capture d'écran tirée d'une vidéo de CTI obtenue par l'AFP le 9 novembre 2026 montrant Alice Huang (d.), une dirigeante chinoise liée à la société de centres de données Megaspeed, avec le patron et cofondateur de Nvidia, Jensen Huang, dans un restaurant de Taipei le 22 mai 2025 ( CTI / - )

sponsable de la stratégie et de l'innovation de l'entreprise chinoise Cloudsky.

"À terme, nous espérons que cela pourra devenir un environnement très diversifié, afin que l'ensemble du secteur ne soit pas facilement affecté par ce type de crises", a-t-il poursuivi.

Washington restreint depuis 2022 la vente des puces plus avancées de Nvidia à la Chine. En 2026, après un puissant travail de lobbying de Jensen Huang, Washington avait assoupli les règles et autorisé la vente d'une puce moins avancée à la Chine.

Mais le scandale qui a éclaté avec les accusations d'espionnage risque de tendre les relations entre les deux puissances, à quelques jours d'un déplacement en Chine de Donald Trump, ouvrant l'hypothèse d'un potentiel durcissement dans l'exportation des puces pour l'IA vers le marché chinois.

Cette perspective n'effraie pas Yang Jing, responsable produit auprès de l'entreprise d'intelligence artificielle chinoise ModelBest.

"Nous avons déjà beaucoup de restrictions" et "nous développons nos propres puces avec des entreprises comme Huawei et plein d'autres nouvelles sociétés", a-t-elle souligné.

Pour elle, cette crise "aura des répercussions sur notre activité mais elle ne va pas la détruire".