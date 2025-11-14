Le salon de l'aéronautique de Dubaï présente les commandes d'avions occidentaux alors que la Chine présente son concurrent

Le plus grand événement aéronautique du Moyen-Orient aura lieu du 17 au 21 novembre

Airbus au centre de l'attention après que Boeing a obtenu des contrats lors de la tournée de Donald Trump

Airbus pourrait affaiblir l'emprise de Boeing sur la flotte de flydubai, selon certaines sources

L'avion de ligne chinois C919 et l'avion de combat russe Su-57E font leurs débuts à Dubaï

par Tim Hepher, Ahmed Elimam et Federico Maccioni

Les retards d'avions, les ambitions de la Chine de détrôner Airbus AIR.PA et Boeing

BA.N , et les tensions géopolitiques se disputeront l'attention avec les nouvelles commandes de jets lors du salon aéronautique de Dubaï la semaine prochaine.

La tournée du président américain Donald Trump dans le Golfe en mai, qui comprenait des dizaines de milliards de dollars de commandes pour Boeing, a volé une partie du tonnerre du plus grand événement aéronautique du Moyen-Orient et a anticipé certaines annonces habituellement présentées à Dubaï.

C'est maintenant au tour d'Airbus, à la traîne de Boeing dans la course aux commandes de cette année, d'essayer de combler l'écart avec une série d'annonces, même si Boeing dévoilera également d'autres accords, ont déclaré les délégués en prévision de l'événement qui se tiendra du 17 au 21 novembre.

AIRBUS EN TÊTE DE LA COURSE AUX COMMANDES

Airbus pourrait affaiblir l'emprise de Boeing sur flydubai, car le transporteur économique envisage de passer sa première commande européenne dans le cadre d'un accord potentiel entre Airbus et Boeing, selon des sources industrielles.

Airbus et Boeing se sont refusés à tout commentaire et flydubai n'était pas immédiatement disponible.

Stuart Hatcher, économiste en chef de la société de conseil en aviation IBA, a prédit un volume "raisonnable" d'environ 300 commandes lors du salon, soit environ la moitié du niveau observé lors des années fastes, y compris un accord pour des Airbus A350-1000 de la part de la compagnie aérienne sœur de flydubai, Emirates.

Bloomberg a rapporté qu'Airbus était en pourparlers pour au moins 30 de ces jets long-courriers après qu'Emirates ait retardé sa commande en raison d'un désaccord sur les performances des moteurs lors du précédent salon de 2023.

La société Etihad d'Abu Dhabi devrait commander plus d'une douzaine de gros porteurs d'Airbus.

Mais les préparatifs du salon ont été assombris par de nouveaux retards pour le 777X de Boeing , ce qui contraste fortement avec la fanfare des 100 milliards de dollars de commandes du Golfe pour le jet à Dubaï il y a 12 ans.

Emirates est le principal client de ce long-courrier de 400 places, dont le développement a pris sept ans de retard. Airbus continue de subir des retards de livraison sur des modèles plus petits.

"La demande est là, mais les problèmes d'approvisionnement dans le monde de l'aviation persistent, même si d'autres secteurs de l'économie se portent mieux", a déclaré Marjan Riggi, fondateur de Stage Wing Advisory.

Le salon a lieu à l'occasion du 40e anniversaire du transporteur hôte, Emirates, qui a pris l'initiative de faire du Golfe un carrefour dynamique de l'économie mondiale en proposant des vols de correspondance permettant d'atteindre la quasi-totalité de la population mondiale.

Certains se demandent si l'ascension fulgurante d'une poignée de transporteurs n'est pas menacée par la Turquie, l'Inde et maintenant l'Arabie saoudite.

"Tout le monde vise exactement le même type de trafic", a déclaré Richard Aboulafia, analyste chez AeroDynamic Advisory.

Jusqu'à présent, la demande a mieux résisté que ne le craignaient les sceptiques.

"Lors de la création d'Emirates, tout le monde disait que Gulf Air s'effondrerait, puis que Qatar Airways limiterait la croissance d'Emirates, puis qu'il en irait de même pour Etihad, etc. C'est le contraire qui s'est produit", a déclaré Habib Fekih, ancien directeur d'Airbus au Moyen-Orient et auteur d'un livre récent sur l'ère du jet, "Fly High, Fly Low".

La résurgence d'Air India, qui a passé des commandes presque record, pourrait reprendre une partie du trafic du Golfe, mais cela prendra du temps, a-t-il ajouté.

Airbus et Boeing voient également leur domination vieille de plusieurs décennies remise en question, alors que le C919 de la compagnie chinoise COMAC fait ses débuts lors d'un salon en dehors de l'Asie.

Le concurrent du Boeing 737 et de l'Airbus A320neo, les plus vendus de l'industrie, cherche à se vendre au Moyen-Orient et en Afrique, à mesure que la Chine resserre ses liens avec le Golfe. Mais les analystes préviennent qu'il faudra des années pour obtenir la certification occidentale.

INTÉRÊT POUR LES CHASSEURS

Le salon biennal est également une scène pour l'industrie de l'armement, bien que relativement peu de contrats soient annoncés lors de l'événement lui-même.

Après que la visite de Donald Trump a mis en lumière le renforcement des liens de défense avec le Golfe, les analystes guettent toute inflexion dans les accords par lesquels Israël conserve un avantage régional en termes de capacités, alors que les pays du Golfe font pression pour avoir accès aux avions de combat américains haut de gamme.

Selon les analystes, Lockheed Martin LMT.N pourrait voir un intérêt régional accru après avoir progressé sur le désir de l'Arabie saoudite, longtemps évoqué, d'acquérir le F-35. Reuters a rapporté ce mois-ci qu'un dossier d'exportation pour 48 de ces jets furtifs est en cours d'examen par le Pentagone.

Par le passé, les Émirats arabes unis et le Qatar ont demandé des F-35 sans que des accords ne se concrétisent.

"Il a été question que les Saoudiens soient autorisés à acheter le F-35 - si cela se produit, la porte s'ouvrira-t-elle pour les EAU et d'autres pays de la région?", a déclaré Byron Callan, de Capital Alpha Partners.

La Russie courtisera également les acheteurs d'armes en présentant à Dubaï son chasseur furtif Su-57E.

Les Émirats arabes unis sont devenus un centre d'intérêt pour les entreprises américaines du secteur de la défense qui cherchent à se développer. Anduril a annoncé cette semaine un partenariat avec EDGE d'Abu Dhabi pour développer et fabriquer des drones.