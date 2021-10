Le salaire minimum britannique va grimper à 9,5 livres en avril 2022

(AOF) - Au Royaume-Uni, le salaire national de subsistance ("national living wage") passera de 8,91 à 9,50 livres sterling de l'heure à partir d'avril prochain, pour les travailleurs âgés de 23 ans et plus. Pour les personnes âgées de 21 à 22 ans, il passera de 8,36 à 9,18 livres. Selon le gouvernement britannique, cette hausse représente une augmentation d'environ 1 000 livres par an pour un travailleur à temps plein, ce qui permettra de compenser partiellement la baisse du crédit universel et la hausse du prix des matières premières pour les ménages les plus modestes.