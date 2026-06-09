 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le S&P et le Nasdaq reculent sous le poids des valeurs technologiques
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 17:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones progresse de 0,26 %, le S&P 500 recule de 0,22 %, le Nasdaq baisse de 0,68 %

* L'indice Russell 2000 progresse de 0,5 %

* L'indice Philadelphia Semiconductor recule de 2 %

* Données sur les prix à la consommation et introduction en bourse de SpaceX à surveiller cette semaine

(Mise à jour avec les cours et les commentaires des analystes) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Le S&P et le Nasdaq ont reculé mardi, effaçant leurs gains initiaux alors que les valeurs technologiques perdaient de leur élan, les investisseurs faisant preuve de prudence à l'approche des données sur l'inflation et de l'introduction en bourse très attendue de SpaceX plus tard cette semaine.

Les actions du secteur de l'IA ont subi une forte correction vendredi, après que les prévisions décevantes de Broadcom ont ravivé les inquiétudes concernant les valorisations élevées du secteur, en particulier chez les fabricants de puces, qui ont connu une forte hausse cette année.

Les actions des fabricants de puces Intel INTC.O , Broadcom

AVGO.O et Micron Technology MU.O ont chuté de 1,7 % à 2 %. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 2 % après avoir progressé de 3 % en début de séance.

L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a perdu près de 1,7 %. Le poids lourd Nvidia NVDA.O a reculé de 1,2 %, tandis qu'Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O ont perdu respectivement 3 % et 1,1 %.

« Les valeurs technologiques, c'est là que se sont concentrées une grande partie de la croissance et de la dynamique au cours de cette dernière phase de la reprise », a déclaré Jordan Rizzuto, directeur des investissements chez GammaRoad Capital Partners.

« Elles sont généralement les plus sensibles aux taux d’intérêt. Il n’est donc pas surprenant que, compte tenu de l’incertitude croissante entourant les anticipations de taux, les positions à court terme dans ces secteurs, en particulier dans le secteur technologique, fassent l’objet de prises de bénéfices. »

La publication vendredi d'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu a renforcé les craintes que la Réserve fédérale ne relève ses taux d'intérêt cette année. Les traders tablent sur une probabilité de 43 % d'une hausse de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les données sur les prix à la consommation pour le mois de mai, attendues mercredi, seront suivies de près afin de dégager de nouveaux indices sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran sur l'inflation.

À 11 h 00 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 131,61 points, soit 0,26 %, à 50 917,62, le S&P 500 .SPX perdait 16,10 points, soit 0,22 %, à 7 389,63 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 176,07 points, soit 0,68 %, à 25 753,60.

L'entrée en bourse de SpaceX vendredi, avec une capitalisation boursière de 1 750 milliards de dollars, pourrait également constituer un obstacle pour les actions américaines, les investisseurs s'inquiétant d'un éventuel excès d'enthousiasme à l'égard des valeurs technologiques à forte croissance. La société SpaceX d'Elon Musk vise à lever 75 milliards de dollars, un montant record pour une introduction en bourse.

« Les fonds et les ETF doivent faire de la place pour SpaceX dans leurs portefeuilles », a déclaré Paul Nolte, conseiller patrimonial senior et stratège de marché chez Murphy & Sylvest.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,72 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,32 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 6 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 133 nouveaux plus hauts et 84 nouveaux plus bas.

Valeurs associées

APPLE
291,3367 USD NASDAQ -3,38%
BROADCOM
383,0200 USD NASDAQ -3,42%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 547,23 Pts Index Ex -0,47%
INTEL
106,2100 USD NASDAQ -3,68%
MICRON TECHNOLOGY
912,4050 USD NASDAQ -3,88%
MICROSOFT
403,0800 USD NASDAQ -2,10%
NASDAQ Composite
25 494,31 Pts Index Ex -1,68%
NVIDIA
205,0600 USD NASDAQ -1,72%
S&P 500
7 332,94 Pts CBOE -0,98%
S&P 500 INDEX
7 332,87 Pts CBOE -0,98%
SPACEX RG-A
0,0000 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un collégien de 13 ans est décédé mardi matin dans un feu d'appartement, au dernier étage d'une barre d'immeuble HLM à Saint-Denis-Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis, dans lequel un autre enfant a été très grièvement blessé ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )
    Seine-Saint-Denis: un adolescent décédé dans un feu d'appartement
    information fournie par AFP 09.06.2026 18:04 

    Un collégien de 13 ans est décédé mardi matin dans un feu d'appartement, au dernier étage d'une barre d'immeuble HLM à Saint-Denis-Pierrefitte (Seine-Saint-Denis), dans lequel un autre enfant a été très grièvement blessé, a-t-on appris de sources municipale et ... Lire la suite

  • L'UE a imposé mardi le retour gratuit des concurrents de Meta AI, l'assistant d'intelligence artificielle de Meta, dans l'application de messagerie WhatsApp ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    L'UE impose le retour gratuit des concurrents de Meta AI dans WhatsApp
    information fournie par AFP 09.06.2026 18:00 

    La Commission européenne a imposé mardi à Meta de rétablir l'accès gratuit à son application de messagerie WhatsApp aux assistants d'intelligence artificielle concurrents de sa propre technologie, Meta AI, dans le cadre d'une enquête de concurrence. Contacté par ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext à La Défense, près de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    Les Bourses européennes lestées par l'essoufflement du rebond de la tech
    information fournie par AFP 09.06.2026 17:48 

    Les marchés boursiers européens ont perdu leur élan en clôture mardi, au terme d'une séance particulièrement volatile, après un essoufflement du rebond, amorcé lundi, du secteur de la tech et des semi-conducteurs. Après une ouverture en baisse puis une journée ... Lire la suite

  • Un raffinerie à Wood Buffalo, dans la province de l'Alberta, au Canada (illustration) ( AFP / DAPHNE LEMELIN )
    Canada: l'excédent commercial au plus haut depuis 15 mois
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.06.2026 17:46 

    Le Canada a vu son excédent commercial bondir au mois d'avril pour atteindre son niveau le plus élevé depuis janvier 2025, porté notamment par la hausse des prix du pétrole brut en raison du conflit au Moyen-Orient. L'excédent est de 2,7 milliards de dollars canadiens ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 203,43 +0,05%
Pétrole Brent
90,24 -4,11%
SOITEC
140,15 -10,42%
2CRSI
50,35 -7,44%
SOCIETE GENERALE
70,36 +0,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank