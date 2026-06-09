Le S&P et le Nasdaq reculent sous le poids des valeurs technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones progresse de 0,26 %, le S&P 500 recule de 0,22 %, le Nasdaq baisse de 0,68 %

* L'indice Russell 2000 progresse de 0,5 %

* L'indice Philadelphia Semiconductor recule de 2 %

* Données sur les prix à la consommation et introduction en bourse de SpaceX à surveiller cette semaine

(Mise à jour avec les cours et les commentaires des analystes) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Le S&P et le Nasdaq ont reculé mardi, effaçant leurs gains initiaux alors que les valeurs technologiques perdaient de leur élan, les investisseurs faisant preuve de prudence à l'approche des données sur l'inflation et de l'introduction en bourse très attendue de SpaceX plus tard cette semaine.

Les actions du secteur de l'IA ont subi une forte correction vendredi, après que les prévisions décevantes de Broadcom ont ravivé les inquiétudes concernant les valorisations élevées du secteur, en particulier chez les fabricants de puces, qui ont connu une forte hausse cette année.

Les actions des fabricants de puces Intel INTC.O , Broadcom

AVGO.O et Micron Technology MU.O ont chuté de 1,7 % à 2 %. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 2 % après avoir progressé de 3 % en début de séance.

L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a perdu près de 1,7 %. Le poids lourd Nvidia NVDA.O a reculé de 1,2 %, tandis qu'Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O ont perdu respectivement 3 % et 1,1 %.

« Les valeurs technologiques, c'est là que se sont concentrées une grande partie de la croissance et de la dynamique au cours de cette dernière phase de la reprise », a déclaré Jordan Rizzuto, directeur des investissements chez GammaRoad Capital Partners.

« Elles sont généralement les plus sensibles aux taux d’intérêt. Il n’est donc pas surprenant que, compte tenu de l’incertitude croissante entourant les anticipations de taux, les positions à court terme dans ces secteurs, en particulier dans le secteur technologique, fassent l’objet de prises de bénéfices. »

La publication vendredi d'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu a renforcé les craintes que la Réserve fédérale ne relève ses taux d'intérêt cette année. Les traders tablent sur une probabilité de 43 % d'une hausse de 25 points de base en décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les données sur les prix à la consommation pour le mois de mai, attendues mercredi, seront suivies de près afin de dégager de nouveaux indices sur l'impact de la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Iran sur l'inflation.

À 11 h 00 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 131,61 points, soit 0,26 %, à 50 917,62, le S&P 500 .SPX perdait 16,10 points, soit 0,22 %, à 7 389,63 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 176,07 points, soit 0,68 %, à 25 753,60.

L'entrée en bourse de SpaceX vendredi, avec une capitalisation boursière de 1 750 milliards de dollars, pourrait également constituer un obstacle pour les actions américaines, les investisseurs s'inquiétant d'un éventuel excès d'enthousiasme à l'égard des valeurs technologiques à forte croissance. La société SpaceX d'Elon Musk vise à lever 75 milliards de dollars, un montant record pour une introduction en bourse.

« Les fonds et les ETF doivent faire de la place pour SpaceX dans leurs portefeuilles », a déclaré Paul Nolte, conseiller patrimonial senior et stratège de marché chez Murphy & Sylvest.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,72 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,32 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 6 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 133 nouveaux plus hauts et 84 nouveaux plus bas.