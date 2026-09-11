Le S&P 500 termine en hausse alors que les chiffres élevés de l'inflation renforcent les anticipations de hausse des taux

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(Mise à jour avec clôture préliminaire des marchés)

* L'IPC a progressé de 0,4 % en août, après une hausse de 0,1 % en juillet

* Dell atteint un niveau record, les valeurs du secteur du matériel informatique progressent

* Le ratio cours/bénéfice prévisionnel du S&P 500 recule à 19

par Noel Randewich et Tharuniyaa Lakshmi

Wall Street a terminé en hausse vendredi, alors que les cours du pétrole reculaient et que les bons chiffres de l'inflation renforçaient les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale la semaine prochaine pour lutter contre l'inflation.

Le fabricant de serveurs d'IA Dell DELL.N a atteint un niveau record, tandis que Hewlett Packard Enterprise HPE.N et HP HPQ.N ont également progressé après la publication des résultats trimestriels d'Oracle ORCL.N , supérieurs aux estimations . L'action Oracle a reculé.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont accéléré le mois dernier, le prix de l’essence ayant rebondi après deux baisses mensuelles consécutives, ce qui accentue la pression sur la Fed pour qu’elle resserre sa politique monétaire afin de lutter contre l’inflation.

Les contrats à terme sur taux d’intérêt reflètent désormais une probabilité de près de 90 % que la banque centrale relève ses taux lors de sa réunion de politique monétaire mercredi, selon l’outil CME FedWatch. Ce chiffre est en hausse par rapport à une probabilité de 72 % enregistrée jeudi.

« C’est pratiquement une certitude », a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez GLOBALT Investments à Atlanta. « La Fed fera ce qu’il faut et relèvera ses taux, ce qui est globalement positif pour contenir l’inflation. »

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a gagné 64,84 points, soit 0,85 %, pour clôturer à 7 656,54 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 245,85 points, soit 0,94 %, à 26 327,58. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 502,12 points, soit 0,96 %, pour atteindre 52 566,22.

Le rebond de vendredi fait suite à la récente nervosité observée à Wall Street, liée à l’inflation et à la hausse des rendements des bons du Trésor à long terme, ainsi qu’aux inquiétudes concernant les dépenses massives consacrées à la construction de centres de données dédiés à l’IA. Le S&P 500 a perdu environ 2 % par rapport à son plus haut historique atteint le 13 août, mais affiche toujours une hausse de 12 % depuis le début de l’année 2026.

La récente baisse du S&P 500, conjuguée à de solides perspectives de bénéfices, place cet indice de référence à 19 fois les bénéfices attendus. Il s'agit de son niveau le plus bas depuis avril 2025, lorsque les annonces de droits de douane du président américain Donald Trump, qualifiées de « Journée de la libération », avaient plongé les marchés mondiaux dans la tourmente.

Les cours du pétrole ont baissé mais sont restés en hausse d’environ 9 % sur la semaine, les attaques le long des routes maritimes du Moyen-Orient ayant ravivé les craintes d’une perturbation prolongée de l’approvisionnement. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de près de 3 %, tout en restant au-dessus de 104 dollars le baril.

L'action d'ACV Auctions ACVA.N a bondi après que le site d'enchères automobiles en ligne Copart CPRT.O a accepté de racheter la société dans le cadre d'une opération de près de 1,9 milliard de dollars .