Le S&P 500 termine en baisse alors que les rendements des bons du Trésor progressent et que les opérateurs s'inquiètent de l'inflation

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* Les rendements des bons du Trésor atteignent leur plus haut niveau depuis 2023

* Le S&P 500 se négocie à son plus bas ratio cours/bénéfice prévisionnel depuis avril 2025

* Apple en hausse au lendemain du lancement de son iPhone pliable à 1 999 dollars

(Mise à jour à la clôture des marchés)

par Noel Randewich et Niket Nishant

Les actions américaines ont terminé en baisse jeudi après que les données sur les prix à la production du mois d’août et la flambée des cours du pétrole ont ravivé les craintes d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale la semaine prochaine, tandis que la hausse des rendements des bons du Trésor a rendu les actions moins attractives.

Les grands fabricants de puces électroniques ont perdu du terrain, Nvidia NVDA.O et Micron Technology MU.O pesant sur le S&P 500. Apple AAPL.O a rebondi au lendemain du lancement d’un iPhone « » à 1 999 dollars.

Les voies d’approvisionnement passant par le détroit d’Ormuz et la mer Rouge ayant été perturbées par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, le prix du Brent LCOc1 a bondi de 6 % pour atteindre 107 dollars le baril , ce qui a renforcé les craintes inflationnistes et alimenté les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Fed lors de sa réunion de politique monétaire de mercredi.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis près de trois ans, tandis que ceux des bons à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de 19 ans et que ceux des bons à 2 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux ans.

« Les taux d’intérêt augmentent sur la partie courte de la courbe car la Fed va probablement procéder à une hausse dans les deux prochains mois. Ils augmentent sur la partie longue de la courbe en raison des problèmes d’endettement et de déficit, ainsi que d’une inflation tenace », a déclaré Ross Mayfield, analyste en stratégie d’investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky.

« La hausse des taux d’intérêt est un facteur négatif pour le marché boursier. Elle fait baisser les valorisations et rend l’exploitation d’une entreprise plus coûteuse, tout en alourdissant le coût de la vie pour les consommateurs. »

Les données publiées jeudi ont montré que l’indice des prix à la production américain (PPI) avait augmenté en août, conformément aux prévisions, en glissement mensuel, dans un contexte de rebond du coût des produits énergétiques. Les investisseurs suivront de près vendredi les données sur les prix à la consommation du mois d’août.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 44,16 points, soit 0,58 %, pour clôturer à 7 592,20 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 167,15 points, soit 0,64 %, à 26 086,19. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 313,64 points, soit 0,60 %, pour s'établir à 52 067,02.

Les opérateurs estiment désormais que la Réserve fédérale a 70 % de chances de relever ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base la semaine prochaine, contre environ 64 % avant la publication du rapport de jeudi, selon l'outil CME FedWatch.

Suite à ses récentes baisses, le S&P 500 affiche un recul de près de 3 % par rapport à son plus haut historique atteint le 13 août, mais il reste en hausse de 11 % depuis le début de l’année 2026.

La récente baisse du S&P 500, conjuguée à de solides perspectives de bénéfices, fait que l’indice de référence se négocie à 19 fois les bénéfices attendus, son niveau le plus bas depuis avril 2025, lorsque les annonces de droits de douane du président américain Donald Trump, qualifiées de « Jour de la Libération », avaient plongé les marchés mondiaux dans la tourmente.

Jeudi, l’action Macy’s M.N a chuté. L’enseignede grands magasins en difficulté a revu ses prévisions annuelles à la hausse, mais pas suffisamment pour convaincre les investisseurs.

L’ AEO.N d’American Eagle Outfitters a chuté à son plus bas niveau depuis octobre , le fabricant de vêtements ayant réitéré ses prévisions de ventes comparables annuelles dans un contexte de dépenses discrétionnaires instables.