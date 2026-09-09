Le S&P 500 termine en baisse alors que le prix du pétrole dépasse les 100 dollars le baril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les valeurs du secteur de l'énergie progressent alors que le cours du pétrole remonte

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans atteignent leur plus haut niveau depuis novembre 2023

* Apple organise le premier lancement de produit sous la houlette de son nouveau directeur général

(Dernières informations à la clôture des marchés)

par Noel Randewich et Tharuniyaa Lakshmi

Les actions américaines ont clôturé en baisse mercredi, alors que les cours du pétrole ont franchi la barre des 100 dollars le baril, qu’Apple a reculé et que les rendements des bons du Trés , dans l’attente de données cruciales sur l’inflation attendues plus tard dans la semaine.

Les inquiétudes concernant l’approvisionnement mondial en pétrole et la recrudescence des tensions au Moyen-Orient ont propulsé le Brent au-dessus de 100 dollars le baril, un seuil sensible pour les marchés boursiers. La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qui en est désormais à son septième mois, a attisé les craintes d’un conflit régional plus large, les prix élevés du pétrole alimentant l’inflation.

L’indice énergétique S&P 500 a .SPNY progressé, tandis que tous les autres indices sectoriels ont reculé.

Le rendement de l’obligation d’État américaine de référence à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2023 après que le département du Trésor a annoncé qu’il achèterait jusqu’à 6 milliards de dollars d’obligations d’État à 10-20 ans. Certains analystes s’attendaient à un achat plus important, de l’ordre de 8 à 10 milliards de dollars.

La hausse des rendements des obligations d’État sans risque rend les actions moins attractives pour les investisseurs.

« Cela suscite une certaine inquiétude sur les marchés, d’autant plus que nous disposons de peu d’éléments pour évaluer les prévisions de bénéfices tant que la saison des résultats du troisième trimestre n’aura pas commencé », a déclaré Rob Haworth, stratège en chef des investissements chez U.S. Bank Wealth Management à Seattle.

Les données de l’indice des prix à la production américain, publiées jeudi, et celles des prix à la consommation, publiées vendredi, seront au centre de l’attention pour donner des indications sur la trajectoire des taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Les opérateurs tablent sur une probabilité de 60 % que la Fed relève ses taux d’intérêt lors de sa réunion de politique monétaire de la semaine prochaine.

Selon les données préliminaires, l' .SPX e du S&P 500 a perdu 36,36 points, soit 0,47 %, pour clôturer à 7 637,16 points, tandis que l'indice composite Nasdaq .IXIC a reculé de 164,77 points, soit 0,62 %, à 26 256,64. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 403,65 points, soit 0,76 %, à 52 382,42.

Le S&P 500 affiche une baisse d'environ 2 % par rapport à son plus haut historique atteint le 13 août, mais reste en hausse d'environ 12 % depuis le début de l'année 2026.

Meta META.O a bondi et a limité la baisse du S&P 500 après que l’entreprise de réseaux sociaux a lancé un assistant IA , annoncé depuis longtemps, capable d’envoyer de manière autonome des e-mails, de vendre une voiture ou d’effectuer des réservations de voyage pour le compte des utilisateurs.

Alphabet GOOGL.O a reculé après que la société mère de Google a annoncé qu’elle allait investir au moins 15,1 milliards de dollars dans des infrastructures d’IA en Finlande au cours des deux prochaines années, notamment dans le cadre d’un contrat majeur portant sur la fourniture d’énergie nucléaire.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé, grâce notamment à la hausse du titre Advanced Micro Devices

AMD.O .

Le titre Dow DOW.N a chuté après que Bloomberg News a rapporté que le fabricant de produits chimiques envisageait de se retirer de son partenariat de 20 milliards de dollars avec Saudi Aramco 2222.SE .